Secondo l’agenzia statunitense Reuters, l’anidride carbonica nell’atmosfera è già del 50% superiore al livello preindustriale.

(Reuters) – I livelli di anidride carbonica misurati sulla sommità di un vulcano alle Hawaii sono aumentati da un livello record nel 2023 a oltre il 50% in più rispetto all’inizio dell’era industriale, hanno detto lunedì gli scienziati statunitensi.

La National Oceanic and Atmospheric Administration ha dichiarato che l’anidride carbonica all’Osservatorio della base atmosferica di Mauna Loa ha raggiunto 424 parti per milione (ppm) a maggio, in aumento di 3 parti per milione rispetto all’anno precedente e continuando a salire verso la gamma di milioni di anni. Stati Uniti e Scripps Institution of Oceanography.

La misurazione media del NOAA era di 424,0 ppm. Scripps, che detiene il record indipendente, ha registrato una media di maggio di 423,78 ppm, in aumento di 3,0 ppm rispetto all’anno precedente. Le misurazioni sono state effettuate a maggio perché è il mese in cui l’anidride carbonica raggiunge il suo massimo nell’emisfero settentrionale.

L’avamposto di Mauna Loa ha misurato l’anidride carbonica nell’atmosfera dal 1958, quando il livello era inferiore a 320 parti per milione, e da allora ha mostrato un costante aumento in quello che l’amministratore del NOAA Rick Spinrad descrive come “un risultato diretto dell’attività umana”.

La tendenza al rialzo è nota come Keeling Curve a causa del modo in cui l’elevazione è rappresentata sul grafico e prende il nome da David Keeling, che iniziò le misurazioni di Scripps nel 1958. NOAA iniziò a collaborare con Scripps sulle misurazioni nel 1974.

Il programma Scripps è ora diretto dal figlio di Keeling, il geochimico Ralph Keeling.

“Quello che vorremmo vedere è che il livello della curva è fuori e persino al ribasso, perché la CO2 che arriva a 420 o 425 parti per milione non va bene”, ha detto Keeling nella dichiarazione del NOAA. “Dimostra che per quanto abbiamo fatto per mitigare e ridurre le emissioni, abbiamo ancora molta strada da fare”.

Le misurazioni di quest’anno sono state prese da un sito temporaneo perché i flussi di lava hanno interrotto l’accesso all’Osservatorio di Mauna Loa nel novembre 2022, ha affermato la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

