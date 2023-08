Secondo l’EFE, la disoccupazione in Italia è salita al 7,6% a luglio

La disoccupazione in Italia è salita al 7,6% a luglio



Roma, 31 agosto (.).- Il tasso di disoccupazione in Italia è salito al 7,6% nel mese di luglio, 0,2 punti percentuali in più rispetto al mese scorso, secondo i dati preliminari dell’Istituto nazionale di statistica (Istat).

La disoccupazione giovanile (15-24 anni), invece, è scesa al 22,1% a luglio, 0,2 punti percentuali in meno rispetto a giugno, che indicava una crescita di 37.000 unità in cerca di lavoro. +1,9% nel mese precedente) solo per la fascia di età media.

Pertanto, secondo l’agenzia, il calo dell’occupazione (-0,3%) rispetto al mese scorso ha interessato solo la fascia di età tra i 25 e i 49 anni, che vede il tasso di occupazione rimanere stabile al 61,3% (-0,2 punti) e gli inattivi (coloro che non studiano e non lavorano). ) al 33,5%.

“A luglio, dopo sette mesi consecutivi di crescita, gli occupati sono diminuiti di 73.000 unità rispetto a giugno e sono scesi a 23.513.000, anche se ciò è dovuto all’aumento dei lavoratori a tempo indeterminato e sono stati di 362.000 in più rispetto a luglio 2022. Per i lavoratori autonomi, questo “C’è stata una diminuzione dei salariati con contratto a tempo determinato. Più che compensata”, ha spiegato Istad.

Confrontando il trimestre maggio-luglio 2023 con il trimestre precedente (febbraio-aprile 2023), si registra un aumento del livello occupazionale dello 0,5%, il che significa un totale di 119.000 posti di lavoro e una diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-3,2%, ovvero – 64.000 persone).