Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, metà degli europei avrà l’Omicron

il autorità sanitarie Discutere se è consigliabile per noi cambiare politica epidemica E supponiamo che covid diventa endemicoCome l’influenza o la stitichezza.

E mentre si discute se variabile omicron È meno pericoloso finché non smettiamo di averlo Più paura dell’influenzaE la nuova ondata e Il numero di feriti Siamo passati di nuovo.

Questo è il metodo utilizzato dal file Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), che ha appena presentato un panorama del fatto compiuto, in cui già Mettendo da parte restrizioni e limitazioni.

L’Europa avrà il 50% dei contagiati

“Esperienza nella regione dell’Europa e dell’Asia centrale 7 milioni di nuovi casi di corona virus Nella prima settimana del 2022 abbiamo raddoppiato la settimana precedente“, spiegare Dr. Hans Kluge, Direttore dell’OMS per l’Europa.

laggiù 26 paesi che ha più di L’1% della popolazione è infetto ogni settimana.

“A questo ritmo, il Istituto di standard sanitari aspettatelo Più del 50% della popolazione Da questa zona avrà un omicron Le prossime sei o otto settimane‘, ha dichiarato il dottor Kluge la tua affermazione.

L’OMS non si riferisce specificamente alla Spagna, ma a tutta l’Europa e all’Asia centrale

Non sempre significa questo Spagna Sarà condannato a questo numero. L’OMS parla dell’ampio campo che copre, e questo include Bielorussia e BulgariaO i paesi balcanici o Russia.

Sono paesi in esso Tassi di vaccinazione Molto meno di noi Europa occidentale, come Spagna e Portogallo.

Danno alla popolazione non vaccinata

ma come Il corona virus non comprende i confini, la massiccia espansione dei casi in un paese porta all’emergere di un fascicolo effetto domino Che raddoppia i casi in altri casi. il politica privata Chiudere le frontiere non ha più senso.

il Proposta dell’OMS Ecco cosa ha la Spagna: Vaccinazione il prima possibile Per quante più persone possibile.

“il Vaccini continuare a presentare a buona protezione contro Malattia grave e morte, così come nel caso di omicronIl dottor Kluge ha insistito.

Questo è l’obiettivo Evita il collasso dell’ospedalePerché Omicron non smette di diffondersi, vaccinato o meno, e anche se il virus è già passato.

C’è un limite alle dosi del vaccino Covid che possiamo ricevere?

Il portavoce dell’OMS ha fornito alcuni esempi di I danni che fanno al sistema sanitario Non vaccinato:

in un Regno Unito , un 96% di Donne incinte infettate dal virus Non sono stati vaccinati e un terzo richiede assistenza respiratoria.

, un Donne incinte infettate dal virus e un terzo richiede assistenza respiratoria. in un DanimarcaDurante la settimana di Natale, i pazienti non vaccinati erano Sei volte di più di coloro che sono stati vaccinati.

Cosa ci suggerisce l’Organizzazione Mondiale della Sanità?

L’OMS non ha promosso Confini completamente chiusi, che può portare ad a impoverimento dei paesi più bisognosi. Ha sempre insistito sul fatto che ciò che dovrebbe essere fatto è Condividi i vaccini e accelerare La vaccinazione nei paesi poveri.

Prima Bassi livelli di vaccinazione In alcuni dei paesi che potrebbero essere vaccinati, sembra che abbiano già optato per il fatto compiuto.

Perché si presume che il virus non andrà via?

“il Consigli Che abbiamo conservato quando era dominante variabile deltamio figlio Valido più che mai con omicronIl Dr. Kluge ha riassunto:

Vaccinazioni e dosi di richiamo Le persone più vulnerabili.

Le persone più vulnerabili. Di più usare le maschere interno.

interno. ventilazione distanze ravvicinate.

il Limitazioni di capacitàisolamento della popolazione, ecc misure di contenimento non devono parlare.

Inoltre, l’Organizzazione Mondiale della Sanità insiste sulla necessità Le scuole restano aperte È l’ultimo sito ad essere chiuso e il primo a riaprire. Non lo consiglio Gli insegnanti sono inclusi In tutti i paesi tra Gruppi prioritari per le vaccinazioni e dosi stimolanti.

Come sta colpendo la situazione in Spagna

come In Spagna i tassi di vaccinazione sono molto alti, Enorme aumento dei casi Al momento non ce l’ha L’influenza di altri paesi.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità lo riconosce nei paesi con questi livelli di infezione da omicron, priorità da ridurre Problemi con i servizi sanitari di base.

“laggiù Alto rischio di collasso“Ha ammesso il dottor Kluge.

Non siamo arrivati ​​a quel punto. Sì, per un caso particolarmente grave Negli ambulatori. Ci sono dubbi sul fatto che sopravvivremo.

Uno studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ammesso che l’epidemia avrebbe potuto essere prevenuta

Ciò che sembra improbabile che avremo 15 milioni di casi di covidche assume le previsioni globali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

il governo spagnolo Già verso “influenza“Dal Covid, come definito da Presidente Pedro Sanchez.

La Spagna ha seguito principalmente per tutta la pandemia Linee guida dell’OMS. L’organizzazione, tuttavia, ha detto che vede precipitazione Tratta Covid come uno malattia endemica. Ci sono dubbi.