Secondo l’UE, non sono stati ingannati da Microsoft sull’acquisizione di Activision Blizzard

La fine del 2022 raggiunge il top in termini di Controversia Microsoft e Sony acquisire Zenimex Il primo ufficiale come pretende Microsoft Andare in tribunale Dopo che gli Stati Uniti hanno rifiutato l’operazione, hanno assicurato all’Unione Europea di non essere stati ingannati dall’azienda di Cupertino per garantire l’accettazione dell’operazione.





Microsoft ha fornito informazioni diverse a una sponda dell’Atlantico e all’altra?

La Commissione Europea, che dagli Stati Uniti avrebbe omesso di dire tutta la verità a Microsoft per ottenere il suo benestare per l’acquisizione di ZeniMax, si è pronunciata sulla vicenda per cercare di calmare le acque e togliere i dubbi.

Pertanto, se le accuse degli Stati Uniti secondo cui l’inganno di Microsoft erano un buon motivo per mettere in discussione l’acquisizione, l’Unione Europea, tramite Per e-mailrivela che Microsoft non si è impegnata con le autorità di regolamentazione a non rilasciare contenuti esclusivi Xbox dopo l’acquisizione di ZeniMax Media.

“Il Comitato ha autorizzato incondizionatamente la transazione Microsoft/ZeniMax, concludendo che la transazione non solleverebbe problemi di concorrenza (e che) non si basa su alcuna dichiarazione di Microsoft sulla futura strategia di distribuzione dei giochi ZeniMax”.

Come prevedibile quando nei giorni scorsi è sorta la polemica, la commissione ha aperto un’inchiesta sull’accordo Activision Blizzard per chiarire ogni dubbio od ombra al riguardo.

L’agenzia dell’UE ribadisce la sua decisione di non bloccare l’acquisizione da 1 milione di dollari perché ha scoperto che anche se Microsoft limitasse l’accesso ai titoli ZeniMax di altre società (leggi Sony) (cioè con Call of Duty in cima), lo farebbe. Certamente non un impatto significativo sulla concorrenza come questo Continuerai ad accedere al contenuto nella domanda. famoso Accordo di 10 anni A proposito di Call of Duty, che alla fine Sony ha respinto, verrebbe a sostenere tale affermazione.

Come puoi vedere, le cose sono tutt’altro che risolte e le mani tese ora stanno stringendo i pugni. Ci auguriamo che tutto dia i suoi frutti, anche se sembra che si creerà un precedente, qualunque cosa accada. Prima e dopo nel settore.

Fonte | Resettatore