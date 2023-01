Secondo quanto riferito, il Milan è entusiasta della giovane stella cilena

Nell’orbita del Milan è apparso Dario Osorio, giocatore dell’U20 de La U e La Roja, che in Italia gli ha già dato i colori della squadra rossonera.

Lo adorano in Italia. Dario OsorioIl giovane giocatore dell’Universidad de Chile è stato un punto di riferimento per gli U20 di La Roja, che giocano nella divisione sudamericana in Colombia.

Il 19enne di Hijuelas ha suscitato molto interesse da parte di club stranieri dopo il suo esordio a La U e quello che ha dimostrato finora con i Blues, con i quali ha già segnato 7 gol da professionista.

Molti attori della Premier League inglese si sono consultati per la nazionale, ma ora è stato rivelato che l’Italia e una delle squadre storiche del ‘Vecchio Continente’ hanno una crepa giovane nella cartella.

Secondo Gazzetta dello SportIl Il Milan è molto interessato a Osorio E i ‘rossoneri’ avevano già in programma di portarlo in Serie A.

“L’estrema destra può venire dal Cile. La squadra rossonera ha deciso di puntare sul talentuoso Dario Osorio, classe 2004 dell’Università del Cile.Hanno narrato dai media di cui sopra.

Quanto sopra, considerando gli sforzi firma della squadra guidata da Stefano Pioli Niccolò Zaniolo e Hakim Giech Rafforzare l’attacco non ha funzionato.

“Mancino che gioca alto a destra, Osorio è in ascesa e sta attirando l’attenzione di diversi club europei, tra cui il club ‘Rosonero’, sempre in prima linea nella ricerca di nuovi talenti, “La Gazzetta ha sottolineato.

Gli stessi media rivelano che l’idea del Milan è quella di rafforzare la squadra con giocatori giovani come il cileno o il greco Stefano Dzimas, in una formula che ha già prodotto risultati positivi per lo storico club italiano.