Secondo questo controverso studio, i detriti spaziali possono indebolire il campo magnetico terrestre

Viviamo nell'era dell'esplorazione spaziale, dove numerosi satelliti e altri oggetti vengono costantemente lanciati nell'orbita del nostro pianeta o nello spazio più profondo, e qualcosa di così innocente come questo potrebbe finire con conseguenze catastrofiche.

Abbiamo un'enorme costellazione di satelliti attorno al nostro pianeta, che è già stata controversa e criticata perché gli astronomi affermano che le loro osservazioni del cielo sono oscurate e, d'altra parte, questi detriti spaziali sono molto difficili da rimuovere.

E nell'A Studio controversoche non è stato ancora rivisto, preannuncia un risultato disastroso per tutti i satelliti che un giorno diventeranno Rifiuto spaziale.

Mentre questi satelliti bruciano nella nostra atmosfera, la loro polvere magnetizzata può contaminare e indebolire il campo magnetico che ci protegge dalle pericolose radiazioni cosmiche.

“Sono rimasto sorpreso da ciò che ho scoperto che nessuno aveva studiato.” Egli ha detto Sierra Salter Hunt è un'autrice e dottoranda presso l'Università dell'Islanda. “Penso che sia davvero preoccupante.”

Lo conferma la quantità di particelle metalliche nella nostra atmosfera È aumentato di un milione di volte dall’inizio dell’era spaziale.

Sottolinea che man mano che nei prossimi decenni saranno disponibili più satelliti commerciali, quel numero potrebbe moltiplicarsi per un miliardo.

Secondo questo studio, la maggior parte della polvere generata da questi satelliti si accumula nella regione superiore della Terra chiamata ionosfera e può rimanere lì “per sempre”.

Ciò potrebbe formare una perfetta rete conduttiva attorno al nostro pianeta che, se caricata elettricamente, Ciò impedirebbe al nostro campo geomagnetico protettivo di espandersi oltre la ionosfera.

Aggiunge che i bordi esterni dell'atmosfera, che non sarebbero completamente protetti dal campo magnetico terrestre, potrebbero essere distrutti dalle radiazioni provenienti dallo spazio, anche se questo è un processo che potrebbe richiedere diversi secoli.

Tuttavia, molti esperti sono scettici nei confronti di questa nuova ricerca, e John Tarduno, scienziato planetario dell’Università di Rochester, afferma: “Anche quando si discute della densità della polvere dei veicoli spaziali, è improbabile che esista uno strato conduttivo continuo come un vero scudo magnetico. “

Non sarà inoltre chiaro se ci saranno così tanti satelliti in orbita, poiché questo studio ne ha preso in considerazione 1 milione.

Tuttavia, altri esperti sottolineano che lo studio ha valore, Finora è stata prestata poca attenzione al problema dei detriti spazialiChe alla fine potrebbe diventare un problema per le generazioni future.