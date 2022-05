Securitas Direct lancia nuovi allarmi con maggiore potere di rilevamento grazie all’intelligenza artificiale | comp

Securitas Direct vuole rivoluzionare il settore della sicurezza domestica e delle piccole imprese dopo aver sviluppato una nuova piattaforma tecnologica, chiamata PreSense, su cui si basa la sua nuova generazione di allarmi, che integra rilevatori avanzati e intelligenza artificiale, grandi dati e modelli predittivi. L’azienda afferma che attraverso di essa è stata in grado di migliorare la sicurezza dei propri clienti, fornendo un ulteriore livello di protezione che consente loro di garantire il rilevamento precoce di qualsiasi tentativo di intrusione e di rispondere e agire più rapidamente.

“Abbiamo ridotto i tempi di risposta, per la prima volta sul mercato, a meno di 20 secondi (finora erano 29 secondi) con la notifica delle forze di sicurezza e dei servizi di emergenza. Ma, inoltre, le capacità dell’IA ci consentono di stabilire la priorità salti di allarme con la più alta probabilità di rischio, in modo che il nostro tempo di risposta in queste situazioni critiche sia più breve”, spiega Nina Lordach, Direttore Marketing di Securitas Direct Marketing.

Il dirigente aggiunge che questo lancio è stato la spina dorsale dell’investimento in ricerca e sviluppo che l’azienda ha realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo di 255 milioni di euro. Un team multidisciplinare di oltre 550 persone provenienti da otto paesi ha partecipato a questo sviluppo e l’ha implementato al 100% internamente. La Spagna, che ospita uno dei più grandi centri di innovazione della Ver. Il paese selezionato per la partenza. In precedenza, ha realizzato progetti pilota in Spagna, Francia e Regno Unito.

LLordachs spiega che la nuova generazione di allarmi ha tre livelli di protezione che la pongono “al vertice dell’innovazione nel settore della sicurezza”. Il primo, un sistema antivandalo, si affida alla rete di trasmissione del segnale ATN per garantire la trasmissione ininterrotta dei segnali di allarme, in ogni situazione. Il secondo, sensori avanzati su porte e finestre, dotati di una tecnologia esclusiva che attiva l’allerta rilevando non solo l’apertura, ma anche urti e vibrazioni, determinando così se qualcuno sta tentando di forzare un punto di accesso. Il terzo sono le telecamere con analisi intelligente delle immagini che rilevano qualsiasi movimento sospetto e distinguono persone, animali e veicoli.

“Questa scoperta avanzata è completata da un sistema di intelligenza artificiale, che analizza tutti i segnali e le immagini in tempo reale per identificare le situazioni rischiose”, continua Lordachs, che assicura che l’investimento non sia influenzato dal “costo finale del cliente”. Questa tecnologia fa parte del nostro impegno a fornire sempre le migliori soluzioni ai nostri clienti”.

Dall’azienda, che conta oltre 4,3 milioni di clienti a livello internazionale, sottolineano che la nuova generazione di allarmi contiene la tecnologia Internet of Things (IoT) che consente di collegare tutti i dispositivi e potenziarli con connessioni di rete mobile 4G, Internet (Wifi/Ethernet) , ATN e protocolli di comunicazione crittografati “Questo lo rende più sicuro contro i tentativi di hacking”.

Inoltre, l’utente ha un maggiore controllo, grazie a strumenti come un nuovo pannello che consente il controllo e le notifiche sonore, che sono collegati al centro di ricezione allarmi dell’azienda; Il pulsante SOS, che dà una notifica diretta alla polizia o ai servizi di emergenza, e l’applicazione telefono, con la quale puoi controllare il sistema di allarme da qualsiasi luogo per monitorare tutto ciò che accade nella tua casa o in azienda.