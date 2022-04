SEGA inizia a rimuovere i classici videogiochi audio da tutte le piattaforme digitali

SEGA ha annunciato che la società Il 20 maggio 2022 le edizioni digitali verranno ritirate Dai titoli standalone che appariranno nella sua prossima collezione,risorse audioCiò comprende: ‘.Sonic the Hedgehog 1 e 2“,”sonic 3 e nocche“sì”CD audioCi sono due eccezioni da notare: “Sonic the Hedgehog 1 e 2” sarà ancora disponibile tramite SEGA AGES su Nintendo Switch e “Sonic the Hedgehog 2” sarà ancora giocabile tramite Sega Genesis su Nintendo Switch Online+. Tuttavia, non lo è è più possibile trovare i primi cinque titoli del franchise in qualsiasi negozio. Nonostante l’annuncio, che è durato fino al 20 maggio, i mercati digitali Xbox, PlayStation, Switch e Steam non hanno più i titoli indicizzati.

La decisione dell’editore è stata rivelata pochi giorni dopo l’annuncio.risorse audio, un gruppo che raccoglierà, nello specifico, videogiochi che verranno rimossi dai negozi. Tra le novità che l’azienda sta preparando ci sono introduzioni rinnovate e finali animati per ciascuno dei titoli, che riceveranno anche nuove modalità di gioco. Tuttavia, lo sviluppatore ha anche preso la controversa decisione di bloccare molte delle nuove funzionalità della raccolta come DLC ed Edizioni Speciali. “Origini sonore” – Trailer Secondo l’elenco dei contenuti ufficiale, opzioni come la modalità specchio, missioni impegnative, animazioni dei personaggi sono disponibili nel menu principale e percorsi aggiuntivi.Non sarà disponibile per coloro che acquisteranno la versione base del gioco. In effetti, nessuna versione di “Sonic Origins” porterà l’esperienza di gioco completa. Rimuovere tutti i giochi dai negozi è una strategia aziendale molto logica. Questi titoli sono stati venduti a prezzi scontati su varie piattaforme di distribuzione digitale. E solo la versione base di “Sonic Origins”, è già molto più costosa di tutti i giochi acquistati separatamente. Ricorda, la collezione arriverà nei negozi il 23 giugno, con versioni confermate per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | S, Nintendo Switch e PC; Quest’ultimo sarà disponibile sia su Epic Games Store che su Steam. Cosa ne pensi della mossa di SEGA di ritirare i giochi dal mercato? READ Hai un Galaxy S22 Ultra? Beh, prega che non si rompe perché le riparazioni sono molto complicati.

