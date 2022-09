Segreti di rinnovamento di Mbappe

Il rinnovo di Kylian Mbappe a maggio è stata una delle migliori notizie dell’anno per il PSGMa il migliore. L’attaccante, dopo diversi mesi in cui il suo futuro sembrava bianco, Decise di prolungare di due anni la sua relazione con i parigini con una relazione facoltativa E il club ha guadagnato molto tempo per non dover rivoluzionare la squadra in ogni modo.

Giornale Le Journal du Dimanche Domenica ha rivelato diversi segreti all’interno dei negoziati Per rinnovare l’attaccante. Uno che aveva molto peso La partecipazione di Macron, Presidente della Repubblica, Nicolas Sarkozy, e alti livelli della società francese Il che ha spinto Mbappé a continuare la sua avventura a Parigi e ad essere un modello per molti bambini per quanto riguarda il suo carattere.

Sei Journal du Dimanche lo conferma Leonardo, l’ex direttore sportivo del PSG, è stato licenziato a maggio per essersi rifiutato di conferire a Mbappe molti poteri nella pianificazione sportiva. Il talento di Bondi è stato bocciato a ogni conferenza stampa, e ha dovuto sistematicamente ripetere di non aver chiesto l’addio di Neymar, che, secondo i media francesi, sarebbe stato inserito in lista di trasferimento durante il mercato estivo.

L’attuale capitano della Ligue 1 ha fatto di tutto per mantenere Mbappé a Parigi. In un organigramma, ad esempio, Autografato da Julian Maynard, giornalista di TF1 che ha un ottimo rapporto con il clan del giocatore. sì , Luis Campos, figura genitoriale dell’attaccante durante la sua permanenza a Monaco, è stato nominato nuovo consigliere sportivo. Dal PSG, quindi i pezzi del puzzle stanno andando tutti nella stessa direzione.

Tuttavia, il mercato del PSG ha fallito, come ha detto venerdì Luis Campos Sport RMC, non ha soddisfatto pienamente i residenti della capitale. Infatti, Le Journal du Dimanche Si sa che l’obiettivo del Qatar era inizialmente quello di giocare 4-4-2 con Lewandowski e Mbappé in attacco e senza Neymar.che era in vendita. Il polacco è andato al Barcellona e Bernardo Silva o Skriniardue gol di Luis Campos, Né sbarcarono nella capitale francese.

Infine, un’altra chiave della tenacia di Mbappe al PSG è la sua concentrazione sul campo. Il giocatore voleva solo due posizioni: l’ala sinistra o l’attaccante centrale. Nella sua prima partita della stagione, contro il Montpellier ad agosto, Galtier voleva metterlo sulla fascia destra, ma il calciatore si è arrabbiatoSecondo Le Journal du Dimanche, Non ha finalmente giocato in questa posizione.