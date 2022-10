Segui la seconda sezione spagnola di VALORANT Live

Segui la Radiant League in diretta su Twitch qui:

Un altro lunedì abbiamo la seconda stagione della Radiant League of the Storm Circuit, la migliore competizione amatoriale di VALORANT nel nostro paese.. Questa settimana ci troviamo alla seconda giornata, che inizierà a fare la differenza tra le due squadre in testa e in fondo alla classifica. In questo momento, abbiamo avuto solo un pareggio, nei Wiggers contro i Serges.

I giochi di oggi lo sono zeta contro i jolly, che entrambi erano caduti il ​​giorno prima e avrebbero voluto rimediare a quel brutto inizio, serpenti Chi ha pareggiato 1-1 con una vittoria su Wiiger nella seconda mappa, vorrà ottenere i suoi primi tre punti Contro BSOxEx0ticla squadra che molti mettono per ultima ma che vorrà sorprendere; Strumentiche era l’Accademia UCAM, Chi cercherà di continuare la rivolta contro i Cinqueuno dei miei preferiti, e galagache ha vinto dopo aver battuto i Guasones nella seconda mappa con qualche dubbio, ma Cercherà la sua seconda vittoria.

È difficile presentare un chiaro vincitore nelle partite di oggi, perché abbiamo tutti grandi giocatori. Per ora la classifica è chiara, con Tre squadre negli ultimi posti, BSOxEx0tik, Zeta e Guasones, due a pari merito di un punto, Serpes, Wygers e Tools, e Five e Galaga, hanno fatto il passo. Queste relazioni verranno annullate un po’ di più oggi, ma ciò che è chiaro è che ci divertiremo come bambini con questo campionato radioso, la competizione più divertente e imprevedibile, e dove nasce il talento dello spagnolo VALORANT. Vediamo cosa riserva il secondo giorno della Radiant League.