Segui la trasmissione in diretta della cerimonia dei Premi Gaudi 2024

Domenica 4 febbraio si terrà la XVI edizione dei Premi Gaudi presso il Centro Internazionale dei Congressi di Barcellona (CCIB), a partire dalle 22:05. La Catalan Film Academy premierà i migliori film del 2023 suddivisi in 25 categorie, oltre al Premio Gaudi-Mikkel Porter 2024, vinto dalla regista Rosa Vergés, “una pioniera e chiave nel dominio del cinema spagnolo negli anni '90”.







creaturacon 15 nomination, e E lo sanno, insieme a Thirteen , sono i film che iniziano come preferiti. Li seguono 20mila specie di apiCon nove maschi, l'amore di unoCon otto e La maestra che promise il mare E Narratore cinematograficoEntrambi hanno sei anni. Con cinque parti all'ingressoil primo film dei venezuelani Alejandro Rojas e Juan Sebastian Vásquez.

Per il quarto anno consecutivo nei suoi sedici anni di storia, la maggioranza dei finalisti sono donne, una tendenza notevole che continua a crescere con il 57% rispetto al 43% di uomini quest'anno.





Astrid Messaggero

Per quanto riguarda le novità di questa edizione, il concerto vede protagonisti per la prima volta i presentatori: i comici María Rovira (Uwe Scherman) e Anna Polo, ideatrici del podcast Oh PoloSarà responsabile della scrittura e della conduzione della cerimonia. In precedenza, come ogni anno, i candidati e i presentatori hanno camminato sul tappeto rosso per Gaudí. Un totale di 1.400 ospiti si riuniranno nella Barcelona Ballroom.

Come di consueto il concerto prevederà anche spettacoli musicali. Uno degli eroi sarà Guillem Gisbert, cantante di Manil, che si esibirà per la prima volta Indagine domiciliare. Passeranno anche sul palco Julieta, questo coprirà Per sfogare Raimondo. Sharon, che metterà la musica sulle emozioni In memoria di con Pioggia viola, il classico principe; E gli eroi della serie Lui è il mio maggioche rilascerà Petar lo è Di Oaks Gracies.

