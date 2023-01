Segui qui passo dopo passo per esaminarlo

Ogni volta che lo pensiamo Il Whatsapp Non ha più nuove funzionalità, finisce per sorprenderci. Questa volta, il gigante della messaggistica ha incluso l’opzione Secret Space e in questa nota ti diremo maggiori dettagli in modo che tu possa applicarla e quindi saperne di più sulla tua sicurezza e privacy.

Nelle note precedenti ti abbiamo detto come puoi bloccare il tuo ultimo tempo di connessione, vedere se sei stato bannato ecc. Tuttavia, questa volta ti diremo cos’è uno “spazio segreto”. Il Whatsapp.

Cos’è lo “spazio segreto” di WhatsApp?

Non è né più né meno che uno spazio sicuro in cui tutti gli utenti che hanno scaricato l’applicazione WhatsApp potranno conoscere in dettaglio il loro utilizzo dei dati mobili, ma in statistiche.

In altre parole, con lo spazio segreto di WhatsApp potrai vedere quanti messaggi hai inviato e ricevuto dai tuoi contatti, quante chiamate hai effettuato, il numero di stati e, ovviamente, con quali contatti chatti. maggior parte.

Come trovi lo “spazio segreto” di WhatsApp?

La sua attivazione è molto semplice. Quindi segui con pazienza e attenzione come puoi accedere alle informazioni privilegiate sul tuo telefono.

– La prima cosa che devi fare è dare un’occhiata Il Whatsapp Non hai aggiornamenti in sospeso dal Google Play Store o dall’App Store iOS.

Quindi apri l’app e tocca i tre punti verticali nell’angolo in alto a destra.

– Quando vedi più opzioni, seleziona: Impostazioni > Archiviazione e dati > Utilizzo dati.

E pronto! È così che sono arrivato allo spazio segreto di Il Whatsapp. Sì, sappiamo che nonostante la sua semplicità, nessuno conosceva questa opzione e speriamo che tu sappia come usarla con saggezza.

