Segui qui una trasmissione in diretta dei nuovi show Pokémon per il Pokémon Day 2022 dedicato ai prossimi sviluppi della saga

Come questo giorno come oggi Sono passati 26 anni dalla nascita dei PokemonUn altro anno, la Società Pokémon ha voluto celebrare questo evento in grande stile. Questo ci lascerà con una rinascita Presentazione di nuovi Pokemon Potete seguirlo in diretta qui.

Lo spettacolo sarà dedicato ai prossimi sviluppi della saga che saranno annunciati Dalle 15:00 in Spagna (08:00 su CDMX). Inoltre, dovrebbe durare per un periodo circa 14 minutiQuindi prenota un posto per questa sera per non perderti nulla di ciò che è stato annunciato.

The Pokémon Company non è entrata nei dettagli su quali sorprese verranno mostrate durante la trasmissione, anche se non sarebbe sorprendente se alcune fossero legate a un futuro aggiornamento o evento. Pokemon GOsoprattutto dopo il suo capolavoro Pokemon Go Tour: Johtoma il fatto che DLC rivelato di Pokemon Leggende: Arceus.

E lasciato a desiderare, non sarebbe così male se fosse annunciato Alcuni nuovi videogiochi di questa serie quest’anno. Lo scopriremo oggi pomeriggio, quindi vi invitiamo a unirvi a noi per guardare insieme la diretta streaming, anche se una volta terminato lasceremo il video nelle news così potrete rivederlo in qualsiasi momento.