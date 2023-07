Sei anziani sono morti e più di 80 sono rimasti feriti in un incendio in un edificio a Milano, in Italia

07:20



Sei residenti di un centro per anziani sono morti e più di 80 sono stati ricoverati in un incendio in un edificio Venerdì mattina presto a Milano, nel nord Italia.

Un incendio è scoppiato in una stanza in cui due donne sono morte bruciate, d.Avevamo 69 e 87 anni, gli altri quattro erano tre donne di 75, 84 e 85 anni e un uomo di 73 anni.È morto per l’inalazione di fumo che ha colpito il primo piano dell’edificio.

“Sei persone sono morte e molte altre sono state ricoverate in ospedale per avvelenamento (da fumo). I vigili del fuoco hanno salvato dozzine di residenti”.Lo hanno confermato i vigili del fuoco su Twitter.

Sei dei morti, di età compresa tra 69 e 97 anni, erano in case di cura con 167 anziani., da un quartiere popolare nel cuore del capoluogo lombardo. Secondo Il Corriere della Sera.

“Tra il fumo ei problemi di spostamento per gli anziani, è un momento molto difficile”.Lo ha spiegato il capo dei vigili del fuoco di Milano, Nicola Michael, alla televisione della squadra locale.

Come l’ha visto un fotografo AFP Due corpi sono stati portati fuori in barella. Il dipartimento tecnico-scientifico ha ispezionato il sito.

Una dozzina di ambulanze, autopompe e un carro funebre Si fermarono vicino all’edificio.

Sul luogo dell’incidente si è recato il sindaco della città, Giuseppe Sala. “Si ritiene che sia scoppiato un incendio in una stanza in cui due occupanti sono stati carbonizzati a morte”.disse.

Un altro defunto, un uomo e tre donne, è morto per inalazione di fumi tossici.

Lo ha detto all’Afp Carlo Cardinali, capo dei vigili del fuoco 81 persone sono state ricoverate in ospedale, due delle quali in condizioni critiche.

“Ancora non sappiamo la causa dell’incendio”.Ha aggiunto.

Lo ha detto il premier italiano Giorgia Meloni Ha espresso “tutto il suo cordoglio alle persone colpite dall’incendio” e “profonde condoglianze alle famiglie delle vittime”.In un messaggio su Twitter.

“A nome mio e del governo, esprimo le mie più sentite condoglianze alle persone colpite dall’incendio di ieri sera in una casa di cura di Milano. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie in lutto e auguriamo ai feriti una pronta guarigione”, ha detto.Meloney ha detto.

In totale, circa 170 persone sono state evacuate dall’edificio e da un altro luogo vicino. Sono stati portati via dai servizi di emergenza “Tra le sue braccia, una dopo l’altra”Lo ha spiegato alla stampa il sindaco di Milano.

I servizi comunali cercano soluzioni per ricollocare decine di sfollati.

“Abbiamo visto persone anziane proteggersi il volto con panni bagnati e poi sono state evacuate, alcune in sedia a rotelle, altre in deambulatori”.Una vicina di casa, Lucia, ha raccontato all’agenzia di stampa ANSA di essersi svegliata durante la notte al suono delle sirene.

Costruito nel 1920, il centro a tre piani è gestito da una struttura comunale “Negli anni da committente privato”disse il sindaco.

Gli anziani vivevano in diversi livelli di ricovero. Ma le cure ospedaliere non sono necessarie. L’operatore privato Progess è una cooperativa che impiega 3.500 persone in 300 aziende in Italia.

Questa residenza milanese è stata colpita duramente durante la prima ondata della pandemia di Covid Nella primavera del 2020, Secondo Il Corriere della Sera, 53 persone sono morte.