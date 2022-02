Sei Nazioni: l’Inghilterra ha battuto l’Italia 33-0

La squadra inglese è tornata dopo la sconfitta nella prima giornata contro la Scozia. In questo caso, Non ha dato scampo alla coppia italiana che è caduta sul 33-0 Da spettatore, al termine della seconda giornata della tradizionale competizione Rugby Sei Nazioni, In cui giocano le potenze europee. Dalla parte del conquistatore, l’eguaglianza storica in apparenza e, in Assuri, la persona di preoccupazione.

Proveniente dalla squadra britannica Inciampo 20-20 contro la Scozia Ed è stato in grado di uscire da quel fondo Una vittoria comoda. Ma lo ha fatto senza abbagliamento e senza un’azione comune coerente. Squadra guidata da Eddie Jones Segna cinque tentativi Durante tutta la competizione: Jamie George (2), Marcus Smith, Elliott Daley e Kyle Sincler sono stati insegnanti allo Stadio Olimpico di Roma.

L’Inghilterra ha perso contro la Scozia Filippo Monteford – AFP

Cos’altro, Smith ha apportato quattro modifiche Decora il risultato finale. L’Italia nazionalizza l’Argentina Juan Ignacio Brex (ex San Cirano), La competizione tradizionale ha un record interessante e infelice perché si accumula 34 sconfitte consecutive. La loro ultima vittoria è arrivata quasi sette anni fa, il 28 febbraio 2015 a Murrayfield, battendo la Scozia 22-19.

La migliore vittoria dell’Inghilterra contro l’Italia

Un’altra informazione è stata presa che ha lasciato la partita a Roma Ben Young. Scrum-Half pareggia nel secondo tempo registro presenze Squadra dell’Inghilterra, con 114 presenze giocate, Stesso espiare Jason Leonard, È membro della World Rugby Hall of Fame dal 2014.

È significativo La Rosa sarà anche uno dei concorrenti che avrà Las Poomas La prossima Coppa del Mondo di rugby si terrà in Francia nel 2023. Inoltre, i due selezionati si uniranno a loro nel Gruppo D, Giappone, Samoa e un’indefinita squadra statunitense.

Veduta della partita delle Sei Nazioni tra Inghilterra e Italia Filippo Monteford – AFP

Sabato pomeriggio è iniziata la seconda data delle sei nazioni L’attuale campione vince, Galles su Scozia 20-17 E uno La Francia ha battuto l’Irlanda 30-24. Dopo i risultati di oggi, la Francia è l’unica squadra imbattuta con un vantaggio di 9 punti. Le unità in Inghilterra e Irlanda 6, Scozia 5, Galles 4 e Italia sono chiuse senza inclusione.

In un fine settimana non competitivo, Data di sei paesi3 Si giocherà nel weekend del 26 febbraio. Quel sabato il capitano scozzese riceverà la Francia e l’Inghilterra sarà locale contro il Galles. Domenica, chiusura domani a Dublino, Irlanda e Italia.