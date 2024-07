Sei scoperte sulla Terra che dobbiamo ai meteoriti e alle comete

Oltre al Sole, ai pianeti e alle lune, il Sistema Solare ha un gran numero di rocce spaziali, ovvero frammenti che nella maggior parte dei casi sono resti della formazione dei pianeti interni, compresa la Terra.

Meteoriti e comete sono molto più che semplici rocce extraterrestri. Ci hanno permesso di stimare l’età della Terra, ci hanno fornito grandi quantità di acqua per formare gli oceani e hanno influenzato lo sviluppo e l’evoluzione degli organismi viventi, compresi noi umani.

1. L’età della Terra

Circa 4,5 miliardi di anni fa, Theia, un pianeta delle dimensioni di Marte, entrò in collisione con quella che allora era conosciuta come proto-Terra. L’impatto ha cambiato la composizione del pianeta e ha portato alla formazione della Luna.

Durante le sue prime decine di milioni di anni, la Terra era per lo più allo stato fuso. In questo ambiente dalle temperature estreme, la formazione di minerali e rocce era impossibile, motivo per cui l’età esatta del nostro pianeta è incerta. Tuttavia, può essere stimata conoscendo l’età dei meteoriti primitivi e delle rocce più antiche che siamo riusciti a trovare e datandole.

I minerali più antichi sulla Terra datati con precisione sono piccoli granelli di zircone trovati nell’Australia occidentale. Il più antico ha 4.404 milioni di anni. Tuttavia, sono state datate anche le inclusioni ricche di calcio e alluminio trovate nei meteoriti primitivi (condriti carboniose), il che ha permesso di datare L’età più antica è di 4.567 milioni di anniL’età del sistema solare.

Pertanto la stima migliore è che la Terra si sia formata circa 4.543 milioni di anni fa.

2. Le componenti fondamentali dell’evoluzione della vita

Una delle teorie più accettate sull’origine della vita suggerisce che semplici composti organici si siano formati nello spazio e siano arrivati ​​sulla Terra a bordo di meteoriti e altri corpi celesti.

Durante il periodo noto come Bombardamento intenso tardivoAvvenuti tra 4,1 e 3,8 miliardi di anni fa, si verificarono molti impatti. La superficie della Terra era allora parzialmente solida.

In questo bombardamento arrivarono amminoacidi, idrocarburi e altre molecole a base di carbonio Condriti carbonifereMeteoriti primordiali rimasti dal primo sistema solare e comete.

Una volta che la Terra primordiale si arricchì di queste molecole organiche, secondo alcune ipotesi, iniziò l’evoluzione chimica e alla fine emerse la vita.

La più antica testimonianza di vita è Microrganismi circa 3,8 miliardi di anni fadopo un tempo relativamente breve Bombardamento intenso tardivo.



Francisco Testa/Dalla collezione personale dell’autore



3. Come hanno avuto origine gli oceani?

Grandi quantità di acqua extraterrestre arrivarono anche durante l’intenso bombardamento tardivo. Tutto lo indica Meteoriti e comete hanno svolto un ruolo cruciale nella formazione degli oceani e dell’atmosfera terrestre.

Allo stesso tempo, Durante l’era tranquilla (Dalla formazione della Terra fino a circa 4 miliardi di anni fa) I vulcani hanno rilasciato gas dall’interno del pianeta.

Vapore acqueo, anidride carbonica, metano, ammoniaca, azoto e zolfo formavano l’atmosfera primaria.

Arrivò la prima pioggia. Ciò accadde quando la temperatura sulla superficie terrestre scese al di sotto del punto di ebollizione dell’acqua, consentendo la formazione di un oceano primitivo.

Sì, l’acqua che beviamo oggi è, almeno in parte, di origine extraterrestre.

4. Coloro che sono scomparsi

La documentazione geologica dimostra l’innegabile impatto dei meteoriti sulla sopravvivenza e sullo sviluppo della vita sul nostro pianeta.

L’estinzione dei dinosauri avvenne circa 66 milioni di anni fa. La sua scomparsa è legata all’impatto del meteorite che ha formato il cratere Chicxulub, il secondo più grande impatto conosciuto sulla Terra, sepolto nelle profondità del Messico.

In contrasto, Estinzione tardiva del DevonianoAvvenuta tra 380 e 360 ​​milioni di anni fa Effetti multipli (come i crateri Alamo negli Stati Uniti, Siljan in Svezia e Woodley in Australia), il cambiamento climatico, la diminuzione dell’ossigeno negli oceani e l’attività vulcanica.

5. Il mantello profondo e il nucleo terrestre

Abbiamo accesso a campioni di roccia della crosta terrestre e del mantello superiore, ma non saremo in grado di ottenere campioni diretti dal mantello profondo o dal nucleo solido. Tuttavia, possiamo sapere cosa c’è nel profondo studiando Palazzi I meteoriti metallici sono rocce provenienti da asteroidi distinti, quelli che hanno un’atmosfera e un nucleo, come la Terra.



Francisco Testa/Dalla collezione personale dell’autore



La pallasite è rara e contiene cristalli di olivina, magnesio e silicati di ferro, rinforzati con leghe di ferro e nichel. Queste rocce si sono formate al confine tra il mantello e il nucleo di asteroidi distinti.

I meteoriti metallici o ferrosi sono composti principalmente da leghe di ferro e nichel, come kamacite e tinite. Rappresentano frammenti di distinti nuclei di asteroidi, l’equivalente roccioso del nucleo del nostro pianeta.



Francisco Testa/Dalla collezione personale dell’autore



6. Enormi depositi di oro e nichel

Gli impatti di antichi meteoriti hanno avuto un impatto indiretto e duraturo sulla nostra società influenzando la disponibilità di oro e nichel.

Le rocce Witwatersrand in Sud Africa contengono… Le più grandi riserve auree conosciute al mondo. Questa ricchezza non sarebbe stata possibile senza l’impatto di Vredefort, che ha prodotto il più grande cratere meteoritico conosciuto sulla Terra, formatosi circa 2023 milioni di anni fa.

L’impatto ha preservato questi depositi d’oro dalla corrosione coprendo l’area con proiettili, nascondendo gli strati metallici sottostanti.

È il terzo più grande cratere da impatto conosciuto sulla Terra Bacino di Sudbury, in Canada, formatosi 1849 milioni di anni fa. Il bacino ospita enormi giacimenti di nichel, il cui impatto ha sconvolto la crosta terrestre, sciogliendola parzialmente e permettendo al magma di risalire dal mantello. Ciò ha portato ad un accumulo di nichel, rame, palladio, platino e altri metalli, producendo una delle aree minerarie più ricche del pianeta.

L’autore desidera ringraziare il Prof. Noel C. White, Università della Tasmania, per i suoi utili commenti su questo articolo.