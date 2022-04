Selena Gomez lancia un messaggio forte a chi critica il suo corpo: ‘Sono perfetta così come sono’ | amore 40

Selena Gomez Ha affrontato commenti offensivi per tutta la vita. Cioè, la società ha giudicato la sua forma fisica sin da quando era solo un’adolescente. La pratica, nonostante gli anni, è ancora in vigore. Per quanto ci rendiamo conto dell’importanza di non ferire le nostre parole sui social network, sembra che le persone continuino a criticare il fisico delle persone.

Selena è stata assordante a questi commenti per anni. Per fortuna l’attrice Solo reati nell’edificio Ha imparato a trattare con gli haters. L’attrice è tornata sui social network con stile, condividendo alcuni dei suoi balli su TikTok. Senza andare oltre, questa settimana ha sostenuto il lancio della sua amica Camila Cabello balla Bam Bam.

Ma, oltre a questo, l’attrice sfrutta i suoi social per inviare messaggi pieni di forza. Vale a dire, la star americana ha voluto rivolgersi a tutti coloro che commentano regolarmente i propri cambiamenti fisici. Poche parole sono bastate a Selena per chiarire che non avrebbe passato il tempo a preoccuparsi di quei messaggi di odio:

“Non mi interessa il mio peso perché le persone si lamenteranno comunque. Se sono troppo magro o se sono grasso… sono perfetto così come sono”disse l’attrice.

Questo messaggio è stato ben accolto dai suoi seguaci e seguaci. Perché nessuno deve commentare la build di qualcun altro. Sono state infatti molte le artiste (quasi tutte donne, che soffrono maggiormente di questo tipo di commenti) che hanno denunciato questi commenti sui social.

Inoltre, Selena Gomez comprende il danno che possono fare i social network. La cantante ha bisogno di pause da loro per prendersi cura della sua salute mentale e della sua autostima. E lui, come ha ammesso in diverse interviste, che il suo uso quotidiano lo stava influenzando giorno dopo giorno. Una decisione molto saggia che stanno prendendo sempre più celebrità.