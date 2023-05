Selezionato per i National Marketing Awards, Festivals and Awards 2023

Pubblicato oggi dall’Associazione Spagnola di Marketing Short list dei finalisti della 15a edizione dei National Marketing Awards. L’elenco è stato annunciato al Palacio de Linares (Casa América) e dopo essere stato accolto da Oscar Davila, direttore generale di Casa América, Victor Conde, direttore generale di AMKT, ha spiegato brevemente i criteri dei membri della giuria per la selezione dei finalisti. E fai spazio per sei giurati Responsabile della presentazione dei casi per ciascuna delle categorie: Ángel Escobar, Chief Growth Officer di Havas Media Group (Brand), Isabel Lara, Vice President di Atrevia (Innovation), David Plaza, Chief Commercial Officer di Qualiy (Social Marketing), Jesus Fuertes , Vicepresidente Strategia e Innovazione di TBWA (Internazionalizzazione), Fernando Rivero, CEO di Ditrendia (Starts e PMI) e Nacho Huidrobo, co-fondatore e CEO di Darwin Verne (Sponsorizzazione).

In totale, in questa edizione sono state registrate 208 domande. Dopo la prima votazione della giuria, è stata stilata la lunga lista, composta da 92 candidati. Dopo una seconda votazione è stata stilata la graduatoria con i seguenti finalisti, disposti in ordine alfabetico:

categoria di marca

posta. Promuovere i valori sociali del marchio. Mercato delle Poste.

Cobra. Rebranding. Lancio del cobra.

Fnack. Promuovere i valori del marchio. Animali domestici, benvenuti in Fnac.

Iberia. Aumento dell’interesse per il marchio. Lo scopo di Iberia.

Owego. Lancio del marchio.

categoria innovazione

cherubino. Lancio del marchio. La fusione più dirompente dell’anno.

Doritos. Intelligenza artificiale per selezionare le onde sonore. Doritos Crunch cancellato.

Hyundai. Servizio di Reef Spagna. Lunga vita a Hyundai.

luogo roccioso Lancia un nuovo formato. penascale andare.

telefono. La piattaforma fisica e virtuale al Mobile World Congress.

Categoria di marketing sociale

Banca. La seconda vita delle reti da pesca. reti in diretta.

CaixaBank. Contenuti di intrattenimento per atleti con disabilità. Allenatori anticonformisti.

Fondazione Convergenza. Consapevolezza dell’abbandono degli animali domestici. # inseparabili.

Fondazione delle donne e Twitter. contro il divario salariale.

Zinco. La voce dei bambini. Machoyu.

categoria internazionalizzazione

BBVA. Lancio di una banca retail completamente digitale in Italia.

la casa. Cioccolatini e dolci per tutti.

Ladrew. Riconoscimento internazionale del processo artigianale.

Real Betis Balombe. strategia di posizionamento internazionale.

Vicen torrone. Una rivoluzione del prodotto artigianale in Spagna e nel mondo.

Categoria Startup e PMI

Banana Blu. Un marchio di abbigliamento sostenibile.

Colvino. Una rivoluzione nel settore floreale.

Combi. Dispositivo intelligente per moto.

Idratazione organica grezza. Una bevanda isotonica biologica con ingredienti vitali e 0% di zucchero.

Vice. Marchio dell’hamburger contraffatto.

categoria cura

CaixaBank. Sponsor della squadra di basket spagnola (maschile e femminile).

Vittoria Orsi. Selezione spagnola. La parola di un intero Paese grazie all’intelligenza artificiale.

Ibercaia. Spazio Delicias Ibercaja.

Fondazione Lowe. Supporto artistico

Santander. Santander X World Challenge / Conto alla rovescia per zero.

La Giuria degli AMKT Awards assegnerà invece i seguenti premi: