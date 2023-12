Sembra che Il richiamo di Cthulhu di HP Lovecraft sarà basato sul maestro dell’horror James Wan

Il lavoro di HP Lovecraft potrebbe arrivare sul grande schermo grazie a Stars-Hana

Il gruppo sino-americano intende realizzare anche un videogioco

22 dicembre 2023, alle 00:58 Aggiornato il 22 dicembre 2023 alle 01:00

James Wan è diventato uno dei riferimenti Cinema horror moderno. Nel corso degli anni, ha lavorato a titoli come “Saw”, “Insidious” e “The Warren File”, dove si è distinto per la sua capacità di creare grandi scene, anche su progetti a basso budget.

Il regista ha accennato ad alcuni dettagli sul prossimo grande passo della sua carriera. Stiamo parlando di un adattamento de “Il richiamo di Cthulhu”, celebre opera di HP Lovecraft, che verrebbe realizzato grazie alle ambizioni del gruppo cino-americano Stars-Hana.

Non solo film, ma anche videogiochi

Notizia Viene dalla scadenza. Finora non ci sono prove conclusive riguardo al suddetto adattamento, ma questo giovedì è emerso che Starz Hana lo sta cercando Modificati alcuni IP cinematografici di Stars Collective, una delle sue società di produzione, nel campo dei videogiochi.

L’obiettivo, ufficiale secondo la pagina sopra, include potenziali partnership con Tencent, DreamSky Technology, HYJZ e Forevernine per progetti relativi a “The Garfield”, “Every House is Haunted”, “The Goxfather”, “The Burden”, ” e “Il richiamo di Cthulhu.” “, tra le altre cose.

“Stars Collective è il produttore di tutti i film menzionati, la maggior parte È in fase di sviluppo“, indicano dal mezzo menzionato, senza specificare quale. Tuttavia, include le precedenti dichiarazioni di Wan su “The Call” e il suo interesse per esso.

In Sessione “Chiedimi qualsiasi cosa” su RedditIl regista ha descritto il lavoro di HP Lovecraft come “il progetto dei miei sogni”. Ha anche detto che ci ha lavorato negli ultimi cinque anni in background, ma in segreto.

Il punto è che l’adattamento cinematografico del romanzo “Il richiamo di Cthulhn” del regista James Wan è uno dei progetti all’interno del lavoro di Stars Collective, che ha vinto Diritti di proprietà intellettualeAnche se non è chiaro se i lavori siano già iniziati.

Per quanto riguarda il videogioco da cui prende il titolo, tutto sembra indicare che diventerà realtà. “Ci sono enormi opportunità per espandere le storie oltre i film, e i videogiochi hanno lo stesso peso”, hanno affermato William Lee e Nancy Shaw, leader di Stars Collective.

Dovremo aspettare e vedere come si svilupperanno queste idee, ma certamente possono evolversi Altri due prodotti interessanti. Quando parliamo di “Il Richiamo di Cthulhu”, ci riferiamo a un titolo pionieristico dell’horror cosmico, un sottogenere dell’horror.

Qualsiasi pezzo nato dalle opere di HP Lovecraft che includa temi come la paura dell’ignoto e la contemplazione da parte dell’umanità del vasto e scomodo universo rivelato dalla scienza moderna che accompagna la scoperta di verità terrificanti.

“Il richiamo di Cthulhu” è diviso in tre narrazioni narrative All’inizio del XX secolo Che è diretto da Francis Wayland Thurston. Questo racconta la storia di un culto che adora un’entità conosciuta come Cthulhu con un aspetto che combina un polipo, un drago e l’umanità.

le immagini: James Wan | AM Cranston

