Sembra che l’adattatore aggiungerà una nuova console virtuale: Commodore 64

giochi per computer Generale di brigata 64 Possono essere aggiunti al catalogo di Nintendo Switch, suggerisce un post su Twitter di Thalamus Digital, uno studio di videogiochi del Regno Unito.

“Hai ordinato giochi C64 su Nintendo Switch. Ti stiamo ascoltando. Resta sintonizzato. #2022”, secondo il post digitale di Thalamos.

Il Commodore 64 era un computer a 8 bit rilasciato nel 1982 dalla Commodore International. Sebbene non fosse esattamente una console per videogiochi, ma piuttosto un computer con applicazioni di ogni tipo, era meglio conosciuto per giochi come villa del maniacoe bolla di palla S Giochi della California, tra l’altro.

Il Commodore 64 è stato in funzione tra il 1982 e il 1994, anni durante i quali ha visto passare attraverso i suoi ranghi circa 10.000 software, inclusi software di produttività, strumenti di sviluppo e, naturalmente, videogiochi.

Nello specifico, giochi come Maniac Mansion (del famoso designer Ron Gilbert) hanno influenzato molti adolescenti cresciuti negli anni ’80 con i videogiochi come aspetto essenziale della loro cultura popolare.

Il suo impatto sul “mondo dei nerd” come Dean 64 ha rappresentato per molti una sorta di età dell’oro per i nerd.

Per quanto riguarda l’apparente arrivo dei giochi per Commodore 64 su Nintendo Switch, alcuni giocatori si aspettano che venga incluso nel servizio Nintendo Switch Online. Consideriamo improbabile questa opzione (soprattutto perché l’unica azienda che ha giochi sul servizio e non Nintendo è Sega, proprietaria di diversi franchise) e pensiamo che l’add-on servirà come giochi scaricabili per l’eShop di Switch.

