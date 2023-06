“Sembra così femminile e adorabile.”

Prima dell’arrivo di Greta Gerwig e Margot Robbie per inondare di rosa le nostre sale cinematografiche e resistere allo stesso Christopher Nolan con il tanto atteso film di Barbie – nominato come il blockbuster dell’estate 2023 – l’iconica bambola Mattel Stava per avere il suo film live-action con protagonista e co-scritto nientemeno che da Amy Schumer.

Il progetto finì per cadere nel vuoto a causa di ciò che all’epoca fu attribuito a un conflitto di programmazione causato dalle riprese di How Pretty! Schumer stessa. Ora conosciamo le vere ragioni per arrendersi e loro lo affrontano “differenze creative” Molto popolare a Hollywood.

Né femminista né fredda

In Watch What Happens Live with Andy Cohen, l’attrice lo ha ammesso, ma non prima di averlo fatto notare bella vista Che ha la versione di Gerwig:

“Non vedo l’ora di vedere il film, sembra fantastico. Penso che abbiamo detto che c’erano problemi di programmazione, ma erano davvero differenze creative. Ma sai, c’è un nuovo cast dietro, e suona molto femminista e figo, quindi vado a vedere il film”.

L’idea originale per la Barbie di Amy Schumer vedeva la bambola titolare bandita da Barbieland perché non era abbastanza perfetta. All’inizio, il regista e Kim Carmel hanno descritto la loro protagonista come una “inventrice ambiziosa”. Il problema è venuto quando Da Sony hanno chiesto che l’invenzione in questione fosse … tacchi di gelatina.

In un’intervista con giornalista hollywoodianoSchumer è entrato dettagli SU:

“L’idea che questo sia ciò che ogni donna dovrebbe desiderare … avrei dovuto dire subito, ‘Hai la ragazza sbagliata. ‘” Non voglio farlo nel modo in cui voglio, l’unico modo in cui mi importava.

Alla fine, il progetto è stato scartato dalla Sony Pictures ed è approdato alla Warner Bros. Pictures. Nel 2018 per È diventato un meme pre-premier e ha capovolto il cartellone del 20 luglio; Il giorno in cui verrà rilasciato per competere con “Oppenheimer”. Sarà un fine settimana intenso, sia per il botteghino che per i nostri poveri cervelli.

