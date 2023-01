Sembra di essere in una piccola città in Italia

La sua specialità? Pizze Napoletane. Un evento fortuito ha portato alla ricerca sulla mozzarella che ha portato Valentina Quivedo alle pizze napoletane. Hanno perfezionato la loro ricetta con 18 gusti e ora tutti possono provarla.

Di Jasmine Gómez Fleitas

Foto per gentile concessione

Francesca era già nata nel 2019, ma in quel periodo si dedicavano esclusivamente agli eventi privati. Tuttavia, la sua storia è ancora interessante. L’iniziativa nasce da una tesi di laurea in agraria su “Industrializzazione del latte e dei suoi derivati”, fino a trovare uno degli ingredienti fondamentali in pizzeria, la mozzarella fresca o il fior di latte. “Stavamo approfondendo la sua produzione e questo ci ha portato sempre più alle pizze napoletane. È lì che siamo diventati ossessionati dalle pizze”, afferma Valentina.

Dopo un anno di sperimentazione, hanno iniziato a sperimentare diverse ricette fino a quando non si sono accontentati della loro ricetta attuale: usano una lenta fermentazione a freddo per approfondire i sapori dell’impasto, rendendolo più digeribile e leggero.

L’attuale negozio Francescana è stato aperto lo scorso anno e Valentina afferma che la sua ispirazione per il suo layout è stata “trasportare le persone nei piccoli angoli d’Italia, dove ci concentriamo sul mantenimento della semplicità e della semplicità in ogni dettaglio”. La moto-food truck Franciscana dove hanno ospitato gli eventi è ancora nel nuovo campus, fiore all’occhiello, e tutto molto accogliente. Ci sono tavoli nel patio e all’esterno per quella piccola esperienza italiana della città. Ci è voluto quasi un anno per preparare il locale, da un piccolo lavoro di costruzione all’acquisto dei macchinari necessari per avviare il servizio di ristorazione. Durante quel periodo si sono occupati anche della consegna e del ritiro, nonché di eventi privati ​​con il popolare Moto-Foottruck.

Le pizze sono le protagoniste del menu Francescana con un totale di 18 gusti! Hanno tutti un diametro di circa 30 cm, poiché viene servita l’autentica pizza napoletana. Inoltre, puoi trovare dolci e ottimi drink.

Valentina ci racconta che a febbraio rinnovano il menu: antipasti, nuove insalate, nuovi dessert e prodotti senza glutine per tutti i gusti.

Franciscana si trova al Dr Camacho Duré 165 c/ Santísima Trinidad dal martedì alla domenica dalle 19:00 alle 23:30. Per ordini numero WhatsApp (0984) 967-781 e Instagram @francescana_py.