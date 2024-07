Sembra il nuovo Fallout 5

Il popolare gioco Bethesda è completamente cambiato grazie a questa vasta gamma di modifiche

I giochi Bethesda sono praticamente immortali, e questo è il caso di Skyrim e ovviamente anche della serie Fallout. Da quando la serie Fallout è stata rilasciata ufficialmente su Prime Video, anche la popolarità dei videogiochi è aumentata, al punto che Fallout 4 è diventato il gioco più venduto in Europa. Ora, grazie al single player e ad un’ampia gamma di modifiche, il gioco Può essere goduto con la risoluzione 8Kcon Ray Tracing e non c’è dubbio che assomigli al tanto atteso quinto capitolo della saga.

La persona responsabile della visualizzazione di questo video impressionante è il canale YouTube Sogni digitali. Il video ha Durata 13 minuti Vi assicuriamo che rimarrete senza parole durante tutta la manifestazione. Come di consueto in questi casi, vi lasciamo il post originale proprio sotto queste righe in modo che possiate dargli un’occhiata anche voi. Inoltre, sono disponibili anche modifiche per il download, le lasciamo poco sotto.

Come puoi vedere, il risultato è sorprendente. Questa versione ha Più di 300 mod installate, quindi se vuoi provarlo, è meglio avere un computer in grado di gestire tutto questo, perché ciò di cui hai bisogno per goderti questo risultato è più di una semplice applicazione. Se vuoi vedere l’elenco delle mod, puoi scaricarlo dal sito NexusModQuindi, se hai il coraggio e vuoi provare qualcosa che hai visto nel video, sai cosa fare.

La ricaduta è un fenomeno globale

Come abbiamo accennato all’inizio, i giochi di questo sviluppatore hanno avuto una durata impressionante. Dopo aver appreso la storia di Lucy e delle sue compagne nella serie disponibile su Prime Video, ho preso tutti i giochi Ritorno brutale. Per darvi un’idea dell’enorme successo che ha avuto la registrazione, la serie è stata nominata per 16 Emmy Awards, una vera mania che non è passata inosservata.

Se l’avete già vista, sarete felici di sapere che è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione. D’altra parte, se non hai ancora deciso di fare il grande salto e goderti gli episodi, non importa che tu non abbia ancora messo piede nella Zona Contaminata, la serie ti Ti affascina dal primo minuto Che tu faccia parte della saga da un po’ o che tu sia completamente nuovo.

