Sembra una città italiana, ma è a Buenos Aires: luogo magico dove passeggiare vicino al CABA

C’è un Piccola città Si trova a pochi chilometri da Città Autonoma di Buenos Aires (CABA) È molto simile ToscanaLa città si trova Italia. È perfetto per un weekend o una vacanza per godersi il verde e allontanarsi dal caos e dalla frenesia della città.

Argentina C’è un gran numero città e luoghi nascosti poco esplorati dagli abitanti delle campagne. Inoltre, rappresentano un modo migliore per rilassarsi e spendere meno rispetto ad altre destinazioni turistiche comuni come Mar del Plata o altre città della costa argentina.

A proposito di questo TorrepuebloUna città presa dal Nord Italia. Il sito è costituito da case, uffici e una passeggiata commerciale, ed è costruito su una proprietà di 8.000 m2. Inoltre, offre vari programmi gastronomici e attività culturali come concerti, lezioni di ballo, spettacoli e altro ancora. Si trova al km 40,5 del ramo Escobar della Panamericana a Benavides.

È molto vicino lì Piazza ToscanaUna passeggiata Commerciale con una varietà di programmi gastronomici, dai birrifici artigianali al sushi. Ci sono anche opzioni culturali con vari spettacoli, programmi e lezioni di ballo. Inoltre, si distingue per la sua architettura, molto simile a quella di una città italiana, con le sue strade acciottolate, i balconi fioriti e gli archi in pietra. Perfetto per passeggiare all’aperto, fare colazione o fare uno spuntino in un bar, guardare le vetrine o partecipare ad attività culturali.

Al primo piano Piazza Toscana C’è il Canning Theatre, che offre di tutto, dal teatro delle marionette ai laboratori di pittura. Inoltre ci sono vari giochi per i più piccoli. Plaza Toscana è aperta tutti i giorni e i suoi stand gastronomici sono aperti dalle 8:00 alle 23:00. Come per le altre attività, il loro orario regolare è dalle 10:00 alle 20:00, non è richiesta la prenotazione e l’accesso alla struttura è gratuito. IndirizzoAv. M. Castex 1277 (Canning, Ezeiza, Buenos Aires).

“L’Amsterdam di Buenos Aires”: quale città di Buenos Aires assomiglia all’Europa?

Non c’è bisogno di aspettare una vacanza o sborsare un sacco di soldi per una bella passeggiata. IL Fine settimana lunghi Sono convenienti da fare Punti di uscita E sappi Città di Buenos Aires Che non hai mai visto. Un’opzione migliore è questa città in questione, conosciuta come “L’Amsterdam di Buenos Aires”.

A proposito di questo LabridaComune situato nella parte centro-meridionale della provincia Buenos Aires Conta circa 12mila persone. Il suo stagno, le sue aree verdi e le sue attività culturali ne fanno un luogo molto attraente per i turisti. Inoltre, la sua architettura è molto simile AmsterdamAcqua che circonda gli edifici.

La città è a 458 chilometri di distanza Capitale federaleCirca 5 ore in macchina. Per andare da CABA, devi prendere l’autostrada Richiri fino all’incrocio con l’autostrada Ezeiza-Canuelas. Quindi, prendi la Strada Nazionale 3 per 300 chilometri, svolta sulla Strada Nazionale 266 e prendi la Strada Provinciale 51 fino a raggiungere la Strada Provinciale 86.

C’è un nell’angolo Di Buenos Aires Sembra uscito da un film europeoOgni giorno Buenos Aires è visitata sia da residenti che da turisti. Buenos Aires Ha molti passaggi nascosti che vale la pena esplorare, perfetti per una passeggiata nel fine settimana, e questo posto non fa eccezione.