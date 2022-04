Sembrano le città di Tucson in Italia, ma sono a pochi minuti da Buenos Aires.

L’Argentina è un paese con una grande influenza sulle sue radici europee. In ogni angolo ci sono siti che ricordano il passaggio degli immigrati dal vecchio continente. Su Buenos AiresA pochi minuti dall’uscita dalla città, vengono in mente questi due poli turistici Città Di Toscana italiano.

Con strade lastricate e bellissime gallerie, balconi fioriti e piccoli ponti, questi luoghi sono l’ideale per chi cerca un posto dove passeggiare, scattare belle foto e bere un bicchiere di vino o un caffè elegante. Proprio come sono in Toscana.

Piazza di lavorazione

Le sue strade di ciottoli offrono bellissime cartoline. Foto: Instagram Plaza Canning

Plaza Canning è un polo turistico che sembra una città di Tucson. Si trova a 30 chilometri dalla città di Buenos Aires ed è l’ideale per una vacanza di un giorno, perché no, nei fine settimana. Visitare questo luogo ti porterà a teletrasportarti nelle bellissime strade della destinazione italiano.

Il luogo si distingue per la sua impareggiabile bellezza architettonica, che lo rende uno scenario preferito per foto di moda, compleanni o matrimoni. Inoltre, questa piccola Toscana argentina ha centri gastronomici e commerciali, un cinema, un centro commerciale, una mostra dell’artigianato nei fine settimana e un palcoscenico all’aperto che offre spettacoli per tutte le età.

Assolutamente da vedere a Plaza Canning sono le magiche notti ispirate al Carnevale di Venezia, dove ci si può travestire per una passeggiata all’aperto per una festa e viaggiare verso le Gondole, un’altra destinazione italiana.

La notte di Carnevale è uno degli eventi più spettacolari. Foto: Instagram Plaza Cannign

Giù Torre

Torre Pueblo si trova nel comune di Benavides nel distretto di Tigre. Questo stile europeo è un’opzione interessante da trovare molto vicino a Buenos Aires. Qui puoi rilassarti, rimanere, lavorare o mangiare e sentirti come in uno stato Città Da Italia.

Torrey Pueblo ha una piazza con ampi spazi aperti, balconi da sogno, ristoranti ed eventi, mostre d’arte ed eventi di degustazione.