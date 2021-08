‘Semestre bianco’: l’Italia verso un incerto cambio di capo di Stato | Internazionale

Sergio Matterella, Presidente della Repubblica Italiana L’uomo, divenuto una figura chiave nella politica del Paese in tempi di grande crisi e debolezza, si prepara a salutare la carica, lasciando a febbraio il Guernal Palace, evitando sorprese. Il suo decreto è entrato nella sua definitiva proroga negli ultimi sei mesi di questo agosto, comunemente noto come Semestre bianco, che segna una tappa decisiva nello scioglimento delle camere parlamentari o nello svolgimento delle elezioni. La competizione per scegliere un successore è iniziata molto tempo fa, ma è difficile trovare un nome condiviso.

L’elezione del capo dello Stato spetta al parlamento, che ogni sette anni vota il suo candidato per non interferire nel ciclo elettorale e diventa un momento importante per determinare il futuro e la natura di molte decisioni politiche.

Da quando è stato eletto nel 2015, Mattarella, profilo brillante ma determinato e uno degli ultimi rappresentanti della vecchia democrazia cristiana, vive da capo di Stato. Alcuni anni confusi. Durante questo periodo ha servito con quattro primi ministri, guidando tre crisi di governo in cui ha svolto un ruolo chiave, una delle quali è completa. Emergenza corona virus; Come affrontare i disastri naturali che hanno devastato l’Italia Terremoto di Amatris 2016, E un’epidemia che ha rappresentato la sfida più grande per il paese dopo la seconda guerra mondiale. Ha anche visto i progressi dell’estrema destra del parlamento e degli euroscettici, che lo hanno fatto uscire dal contesto in cui di solito era più a suo agio, anche quando ha posto il veto – questa è la prima volta che ha esercitato questo diritto – Candidato ministeriale contro l’euro.

Il capo dello Stato è una specie di arbitro della politica italiana. La Costituzione gli conferisce vasti poteri, e quindi l’importanza della sua volontà. Come lui stesso a volte sottolinea, non è solo un notaio che firma tutto ciò che viene messo sul tavolo. Tra le altre cose, è responsabile della convocazione delle elezioni, della nomina del primo ministro e della nomina del primo ministro e della sua delegazione.

Durante il semestre bianco, le parti iniziano le trattative politiche per selezionare la persona che occuperà il Palazzo Cuerine per i prossimi sette anni. Questo meccanismo è stato istituito anche come salvaguardia per impedire a un presidente di tentare di influenzare il parlamento per chiedere la sua rielezione. Mattarella non ha voluto ripetere né prolungare il suo addio. In caso di fallimento, come Giorgio Napolitano (2006-2015), se non riesce a raggiungere un candidato consensuale, può leggere una sorta di proroga. Ma ha fatto capire che non era l’opzione che voleva.

Ambiente politico attuale straordinario, con Una grande alleanza nazionale Comprende tutti i partiti rappresentati in parlamento, ad eccezione dei fratelli di estrema destra italiani, che è un caso unico per un semestre bianco. Non solo c’è nel complesso orizzonte la competizione per il Guernsey Palace, elemento che sta già insolitamente destabilizzando la politica italiana, ma l’emergenza sanitaria e il suo impatto economico e sociale sul Paese sono ancora fuori controllo.

Inoltre, il nome dell’attuale Primo Ministro, Mario Draghi, la voce più forte dietro a Matterella. Ma le riforme dell’ex capo della Banca centrale europea sono ancora a metà. Se questa ipotesi sarà confermata, il Paese potrebbe trovarsi di fronte all’incertezza e alla necessità di utilizzare elezioni anticipate a febbraio o nuove formule che saranno temporaneamente prorogate dall’Assemblea Drake fino alla fine del 2023. Perseguì l’obiettivo di restaurare l’Italia e di modernizzare la storia per poi confluire nella presidenza della Repubblica.

Ministro dello sviluppo economico e Numero due In una recente intervista, Giancarlo Giorgietti della Liga di estrema destra ha definito Drake “un problema serio” a livello politico. Corriere della sera. “Attualmente una maggioranza dissenziente non è l’unità nazionale, ma ruota attorno a un uomo di nome Mario Draghi”, ha detto. “Non so come il governo potrà andare avanti se Drake decide di candidarsi alla presidenza”, ha detto.

Durante il Semestre Bianco, le crisi politiche sono sempre proprio temute dall’impossibilità del Presidente della Repubblica di liberare le stanze. Di solito è un momento turbolento per le parti per affilare le armi. Anche se il capo di stato ha le mani legate, i partner del governo possono sentirsi liberi di imporre le proprie rivendicazioni o impegnarsi in veti incrociati senza il rischio di possibili elezioni e provare a creare un nuovo esecutivo. Dopotutto, la funzione del freno di emergenza del presidente è sempre garantita. Per ora Matterella ha rivolto di recente un appello alle forze politiche: «Non perdere di vista gli obiettivi di medio e lungo termine molto ambiziosi che il Paese si è prefissato».

Alcuni analisti ritengono che la maggioranza di coloro che sostengono Tracy – in particolare la Lega o il Movimento 5 Stelle – dovrà affrontare alcune vittime durante alcune delle controverse elezioni parlamentari sulla legislazione politica del prossimo anno, come reati di omosessualità, riforma finanziaria o decisioni di tornare alle scuole. Prima di importanti appuntamenti elettorali che si celebrano in autunno nelle grandi città come Roma, Milano, Torino o Napoli.

Altri, invece, pensano che dopo l’approvazione Riforma della giustiziaLa questione profondamente divisiva per l’attuale maggioranza, l’ampio sostegno di cui gode Mario Draghi e l’impegno per attuare il piano di rilancio dovrebbero essere sufficienti per mantenere la vita politica senza intoppi almeno fino a febbraio. “Drake ha un grande consenso sul fatto che in questo momento non dovrebbero esserci alternative politiche per un altro governo in parlamento, o la possibilità di andare alle urne, non dovrebbero esserci problemi”, ha detto il politologo Piero Ignaci. “La lotta per il potere sarà neutralizzata dal potere del primo ministro”, ha affermato Stefano Secundi, vicepresidente dei Democratici.