Sequestrati 650 milioni di euro della barca di Putin | Economia

L’Italia ha sequestrato una barca Shehrasat da un cantiere navale di Marina de Carrara. Fonti del governo hanno detto ieri sera che la squadra investigativa del leader dell’opposizione russa incarcerato Alexei Navalny aveva confermato che apparteneva al presidente russo Vladimir Putin.

La barca è già sotto inchiesta da parte della polizia italiana e ieri sera un’ordinanza del ministero dell’Economia italiano ne ha ordinato il sequestro da parte dell’Unione Europea nell’ambito delle sanzioni contro gli oligarchi russi a causa dell’invasione russa dall’Ucraina. , Anche se il proprietario non è stato rilasciato. Secondo il gruppo di giornalisti di Navalny, la barca, lunga più di 140 metri e bandiera delle Isole Cayman, appartiene a Putin, anche se formalmente prende il nome dall’oligarca Edward Gudinatov, ex leader dei Rosneft e proprietario della Villa Altachiara dimora. ., A Portofino, ma che non è nella lista dei milionari russi ammessi.

Secondo i media italiani, Scheherazade è in cantiere dallo scorso settembre per lavori di manutenzione in corso per un costo di circa sei milioni di euro e sarà pronto a salpare all’inizio di giugno.

La barca, che dispone di piscina, palestra e due eliporti e un hangar, è lunga più di 140 metri e il suo proprietario è sconosciuto al mondo. Inoltre, i collaboratori di Navalny hanno insistito sul fatto che tutti gli equipaggi delle barche, tranne il capitano, erano cittadini russi.

Da quando le sanzioni sono state revocate, l’Italia ha sequestrato altre tre barche e centinaia di milioni di euro di immobili agli oligarchi russi.