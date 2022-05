Sergio Berni: “Se c’è una cosa che questo spazio politico ha perso è la coesione”

Sergio Bernie ha attaccato nuovamente Alberto Fernandez

Il ministro della Sicurezza di Buenos Aires, Sergio Berni, ha nuovamente preso di mira il presidente Alberto Fernandez “per i danni arrecati” al Front de Todos, uno spazio politico di cui non può dire che faccia ancora parte “perché non so cosa rappresenta.” Oltre allo scetticismo interno e alla mancanza di coordinamento nei piani politici, ha ritenuto che il problema principale del Paese non sia economico ma politico.

Giorni fa Bernie ha accusato il presidente di aver causato “danni irreversibili” dalle misure e dal piano economico che ha adottato a livello nazionale. Per questo riteneva di aver “frodato” l’elettorato. E ora il ministro è tornato per essere interrogato dal ministero dell’Interno tra i vertici del fronte che governa il Paese. “Se c’è una cosa che questo spazio politico ha perso, è la coesione”, ha detto.

In un’intervista a TN, Sergio Berni ha fatto riferimento alla multa pagata da Alberto Fernandez per la festa che si è tenuta a Olivos durante la pandemia e ha osservato che “sono stato il più critico nei confronti di ciò che il presidente ha fatto per essersi rifiutato di tenere la festa”. Quindi consideralo “Il danno che ha fatto al nostro spazio politico è stato profondofa male a tutti noi e ci costa molto”. Infatti, ha ricordato che oltre a discutere se il pagamento di 3 milioni di pesos fosse corretto, “mi sembra che il danno che ho fatto allo spazio politico Questo è stato l’inizio di tutte le polemiche che sono sorte”..

Da questa situazione, il ministro ha ritenuto che le persone iniziassero a perdere credibilità a causa della “frode del governo”. A differenza delle precedenti amministrazioni Kirchner, Bernie ha affermato che “c’era un modello diagonale e sfortunatamente in questo intruglio creato per vincere le elezioni, non era chiaro e ha perso il segno”. Di fronte a questa realtà, si è impegnato a stare lontano, dicendo: “Io non faccio parte di questo governo”.

“I Kirchenya sono stati indeboliti molto più di coloro che hanno formato questa alleanza con un solo look, che era uno sguardo tattico elettorale. Hanno dimenticato che oltre a vincere le elezioni, devono governareSergio Berni ha ribadito che, nonostante lo scenario attuale e viste le imminenti elezioni, non si è ritenuto fattibile vincere il macrismo nel 2023.

Bernie ha difeso la gestione di Axel Kiselov (Mi Romero)

Per il ministro della Sicurezza di Buenos Aires, il Paese non è in un “disastro economico” e “ci sono prospettive di crescita con la redistribuzione”. Nonostante l’aumento del tasso di inflazione, ha sottolineato che il problema citato non è il problema principale del governo, ma il più grande inconveniente “politico”.

“È un presidente che si sente socialmente democratico e che si sente più vicino alla cultura hippie che alle Twenty Peronist Truths”.chiese Bernie. Inoltre, ha osservato, “il peronismo si è rivolto al marketing politico e si è allontanato dalle regole”. Ecco perché il crollo interno ha indebolito lo spazio politico e ora “non posso dire di essere parte del fronte di tutto perché non so cosa sia”. “Il fronte di tutto è diventato qualcosa di etereo”, ha detto, e ad esempio ha osservato che “il capo del Partito giudiziario a livello nazionale è il capo della nazione e la pensa esattamente il contrario di quanto dice il Presidente della Repubblica Il Partito della Giustizia pensa alla provincia di Buenos Aires”. Per questo, ha affermato: “Se c’è una cosa che questo spazio politico ha perso, è la coesione”.

A questo proposito, Bernie si è chiesto che il governo nazionale “non possa coordinarsi tra di loro” e, nonostante l’annuncio della decisione di combattere l’aumento dei prezzi, “il governo sta perdendo a causa dei colpi all’inflazione”.

Crimini nella provincia di Buenos Aires

D’altra parte, il ministro di Buenos Aires ha riconosciuto i problemi nella sua area di responsabilità, sebbene abbia evidenziato la gestione che avviene nel governo guidato da Axel Kiselov. “La situazione della sicurezza è complicata, siamo partiti con una provincia in situazione di emergenza e in un luogo in cui nessuno voleva andare”, ha avvertito il funzionario, anche se in seguito ha affermato che le statistiche erano favorevoli. “Se analizziamo il primo trimestre del 2019 e il 2022, abbiamo ridotto del 30% omicidi, rapine e aggressioni. Ma ha una contea che vede 200.000 attacchi al mese”.

In questo contesto, ha sottolineato che i crimini nel governatorato “sono in calo, ma non possono essere ridotti dall’oggi al domani”. Ha nuovamente affermato incoerenze nel coordinamento. Ha sottolineato che “con Aníbal Fernandez posso avere i migliori sentimenti, ma se c’è una decisione di non inviare la gendarmeria, questo è un problema per il governo nazionale”.

