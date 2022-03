Sergio Garca non si separa di testa in The Players, con Rahm on the Flood

Dottdurante la giornata di domenica,Campionato dei giocatori Quanti giocatori hanno visto, tra loro John Ram e Sergio GarciaIl secondo round potrebbe concludersi, dopo tre giorni in cui il maltempo ha impedito la continuazione del gioco.

I baschi sono entrati nel terzo turno con tre undershot, mentre l’uomo di Castellón lo ha fatto con un -2. stadio stadio TPC Sawgrass prima Morikawa e Kantelaydue dei concorrenti numero uno di John questa settimana, che non hanno fatto il taglio. Hovlandterzo in contesa, ha subito una battuta d’arresto quando stava tirando: +5 nelle ultime cinque buche.

Nel pomeriggio, i golfisti hanno allungato la giornata il più possibile e hanno bevuto gli ultimi raggi di sole. quando suonò la tromba, Sergio ha giocato la buca 16 (Paragrafo 5 dove probabilmente riuscirò a fare un uccellino dopo due colpi) e firma -2 al giorno, -4 per accumulato. Ram aveva 13 anni (Paragrafo 3, ancora sul tee), con +1 in questo terzo round e -2 in totale.

La lotta per la leadership è stata feroce con l’India Anirban Lahiri Sulla cima (-9 in totale). Nel Round 3, correva a -5 e avrebbe iniziato a giocare a 12. Vincitore di due tornei del DP World Tour e di sette dell’Asian Tour, è ora classificato 322 nel mondo E la sua guida è incredibile, perché il suo periodo migliore è stato molto tempo fa. Nessuno ha scommesso su di lui prima dell’inizio, ma è più stimolante che mai. Sono seguiti dai giocatori nei momenti migliori dello sport.

Comunque, Sawgrass non ha detto la sua ultima parola. Il suo settimo e diciassettesimo ostacolo d’acqua rovinano i percorsi, come ogni anno, e ci sono ancora molte buche davanti. Sì, l’isola ha finalmente visto Un buco in uno (un decimo della storia), il lavoro di un carismatico come Shane Lowryche celebrò con il solito entusiasmo. Un altro colpo nel pomeriggio è stato un successo Nieman alle 9comma 5, per Eagle.

Sergio Garcia Ha continuato a remare e non è caduto dalla testa. Vincitore de I giocatori 2008 Ho messo 13 m in una 2. buca stare a -4 al giorno. Anche se al mattino il ragazzo di Borreol ha affermato che i suoi sentimenti non erano ancora buoni, la verità è che tutto il giorno ha giocato più regolarmente, ha commesso meno errori e ha vinto. Molte opzioni di uccelli. Il pestaggio era a volte alleato ea volte capriccioso. Non tutto era perfetto per lui, ma Sergio ha dimostrato ancora una volta di farsi valere come pochi altri in campo. Le sue pretese lo spingono a lottare per la vittoria.

ArciereLui, dal canto suo, dovrà chiudere il terzo giro con qualche volatile in più da attaccare all’inizio delle ultime 18 buche. John è stato fantastico fin dal tee, ma ha perso alcuni secondi che gli hanno impedito di godere di tutte le opzioni di uccelli come al solito. Li ha segnati su 2 e 11, con Bogey su 1, 4 e 10. I suoi colpi non gli hanno dato tutta la gioia che avrebbe voluto.