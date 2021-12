Serie A: Christian Eriksen e Inter a un passo dalla scadenza del contratto

eIl futuro del centrocampista danese in Serie A è più che mai in discussione, secondo Regolamento del Torneo azzurroIl giocatore non può giocare con un pacemaker.

Per questo l’Inter e lo stesso giocatore sono interessati ad approfittare del mercato invernale per trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti, Visto che il Nord, dopo il set doloroso vissuto durante gli ultimi Campionati Europei, deve convivere con tecniche come l’ICD (defibrillatore cardioverter impiantabile) nella tua quotidianità.

Questo è stato il dramma in Danimarca e Finlandia: Eriksen è caduto sull’erba, ed è caduto

In questo senso, ciò non significa che il calcio sia finito per gli adulti. In realtà, questo tipo di organizzazione non si applica a tutte le competizioni locali dell’antico continente. E quella di cui si parla già come una potenziale meta di Eriksen è la KNVB, l’Eredivisie. Nello specifico, il club in cui il calcio internazionale è diventato famoso: l’Ajax ad Amsterdam.

Sono già diversi i media che parlano di un possibile accordo tra il giocatore e il club neroazzurro, anche se il 29enne agente del Dans, che finora ha un contratto fino al 2024, potrebbe invece già cercare una via d’uscita prima. da dopo. “Christian sta bene, trascorre molto tempo di qualità con la sua famiglia. È in buone condizioni. Quando ci saranno altre novità verranno comunicate a seconda dei casiIl suo rappresentante, Martin Schutts, ha recentemente dichiarato a Goal.