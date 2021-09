Serie A: Cristiano ‘danneggiato’ Juventus: ‘Abbiamo iniziato a pensare che bastasse la sua presenza per vincere’

Cristiano ha dato tanto alla Juventus. Carattere, gol, qualità… Tuttavia, la stella portoghese è anche un po’ più pesante su “Vecchia Signora”. Quindi lo riconosce Bonucci, uno dei membri della squadra dei pesi massimi, in uno in “atleta” Parla senza mordere la lingua dell’impatto del portoghese sulla prestazione della squadra.

“La presenza di Cristiano ci ha colpito molto. Il solo allenamento con lui ci ha dato qualcosa in più, ma inconsciamente i giocatori hanno iniziato a pensare che la sua sola presenza fosse sufficiente per vincere le partite. Stiamo iniziando a mancare un po’ del nostro lavoro quotidiano, dell’umiltà, del sacrificio, del desiderio di essere al corrente del tuo compagno di squadra. Negli ultimi anni, penso che si possa vedere”, dice il difensore.

“Era un dato di fatto che se avessimo dato la palla a Cristiano, avrebbe vinto la partita. Ma Cristiano aveva bisogno della squadra quanto noi avevamo bisogno di lui. Doveva essere risarcito”.

Un cartellino identificativo che hanno recuperato l’anno precedente. “La scorsa stagione siamo arrivati ​​quarti e abbiamo vinto tazza Italia a causa di Siamo di nuovo una squadra. Se avessi gettato un ceppo nello spogliatoio prima di quegli incontri, avrebbe preso fuoco, come se l’elettricità lo attraversasse”.

Ha sottolineato anche Bonucci In diverse occasioni stava per firmare per il Manchester City, Ma non è mai arrivato a buon fine.

“Sognavo di essere allenato da Guardiola. Il più vicino che ho avuto è stato nel 2016, quando ho quasi firmato per il City. Mancavano gli ultimi dettagli e alla fine la Juve ha deciso di non cedere. Poi, Quando sono andato al Milan potevo andare anche al Manchester City ma non c’erano le condizioni E poi ho già dato la mia parola al Milan. L’anno scorso ho parlato di nuovo con Pep perché anche lui mi voleva bene, ma gli ho detto: la Juventus è casa miaSono felice qui”, spiega su The Athletic.