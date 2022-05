Serie A: Di cosa ha bisogno il Genoa, guidato da Johan Vazquez, per evitare la retrocessione?

csolitudine Quattro vittorie, 16 pareggi, 17 sconfitte Con una differenza reti di -32, Genova messicana Giovanni Vasquez Aggiunge 28 punti e cade nella zona di rilascio, Nella posizione 19 della tabella generale di una serie.

Nel round 36, hanno sorprendentemente battuto la Juventus E domenica scorsa caduto contro il Napoli Da Chucky Lozano, Il partito messicano Johan Vasquez non ha attività E l’ho guardato dalla panchina

Senza un giorno per terminare la stagione 2021-22, Il Genoa ha ancora poche possibilità, quasi inesistenti, di restare in prima divisione, Anche se i risultati non dipendono interamente da esso.

Così si svolge la battaglia per non sbarcare in Italia: 17. Salernitana | 31 punti | Differenza reti -41

18. Cagliari | 29 | squadre -34

19. Genova | 28 | squadre -32

20. Venezia | 26 | squadre -35

Sono all’ultima giornata della Serie A italiana Tre squadre sono sempre in competizione, Il Salernitana che è praticamente salvato, e Cagliari e il Genova.

La prima cosa che la squadra di Johan Vasquez deve fare per salvarsi è vincere, ma la cosa più complicata è che deve battere il Bologna con più di nove gol. Ma non è tutto, dovrai anche aspettare domenica e che la Salernitana sta perdendo e che non ha segnato nessun gol, Come se non bastasse neanche questo Dovrà aspettare la sconfitta o il pareggio del Cagliari Contro il Venezia, ultimo posto già retrocesso.

Tutti questi risultati sembrano complicati, visto che il concorrente di Genova è 13° con 43 unità, Mentre la Salernitana riceve l’Udinese che si classifica 12. In compenso Lo scenario più “semplice” per il Cagliari Che affronterà Venezia, che resta all’ultimo posto.