Serie A italiana: Paulo Dybala, più di un eroe a Roma | Il suo unico gol li qualifica alla prossima Europa League e sconvolge la Juventus di Di Maria.

Un gol tempestivo del campione del mondo Cordovan Paulo Dybala in Qatar 2022 ha reso possibile la Roma. Si è qualificato per la prossima Europa League dopo aver battuto lo Spezia 2-1 in una delle ultime partite di questa domenica. Serie A italianaCatturato dal Napoli qualche tempo fa.

Dybala trasforma il rigore al 90′ Lascia la Roma al sesto posto con 63 punti, davanti alla Juventus (62).. Dal canto suo, la squadra che ha ottenuto il ritorno di Angel Di Maria e Leandro Paredes ha battuto l’Udinese 1-0 (Nehuen Perez e Dugu Pereira) ma dovrà accontentarsi di giocare in Conference League.

Eppure, era in gioco molto di più Lo Spezia, come l’Hellas Verona, è arrivato 18° con 31 punti e dovrà disputare una partita di spareggio per stabilire quale delle due retrocederà in Serie B. Cremonese (27; con l’ex Vélez Pablo Caldames del Cile) e Sampdoria (19; con l’ex difensore del Belgrano Bruno Amion), che ha perso quella categoria pochi giorni fa.

Lui Verona, a pochi minuti dall’ex San Lorenzo Adolfo CaichNon ha potuto impressionare il Milan da ospite (4° con 70 punti) e non è riuscito a sfuggire al tie-break contro lo Spezia.

Allo stesso tempo, Napoli, Expanfeld e River con gol di Giovanni Simeone Un altro è stato il nigeriano Victor Osimhen, che ha festeggiato (di nuovo) il terzo scudetto della sua storia battendo 2-0 la Sampdoria al Diego Armando Maradona di Napoli.

La Serie A 2022/23 è finita Su tutte Napoli (90 punti), Lazio (74), Inter (72) e Milan (70). Come quelli che giocano in Champions League. Atlanta 5° (64) e giocherà in Europa League Roma. Quando Juventus Ha detto che andrà alla conferenza.

Siri B Promosse Frosinone e Genoa, mentre Bari (con Extigre e San Lorenzo Ruben Botta) e Cagliari (con l’uruguaiano Expoca Nahidan Nantes) Devono giocare due finali per il terzo posto nella massima divisione italiana.

Finali di Serie A