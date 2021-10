Serie A: L’Inter fa luce sulla condizione di Eriksen: “Il giocatore può riprendere l’attività agonistica in altri Paesi”

Christian Eriksen È ancora fuori dal tribunale e le sue condizioni sono attualmente sconosciute, quindi ogni raggio di luce proiettato sulla sua posizione viene esaminato con una lente di ingrandimento. Il InterAll’assemblea degli azionisti ha valutato la situazione del calciatore danese, più economica che atletica, anche se ha dato qualche indizio sul suo futuro.

“Sebbene le attuali condizioni del giocatore non permettano di raggiungere la competenza sportiva in Italia, si può raggiungere In altri paesi dove, così, Il giocatore potrà riprendere l’attività agonisticaL’Inter parla di Eriksen, che al momento non ha il permesso di tornare a giocare in Italia.

Queste parole possono essere intese in due modi, come una semplice interpretazione dell’Inter, in un contesto dove si parla del possibile La UEFA riceverà una compensazione finanziaria E la bassa valutazione del calciatore (al 30 giugno 2021 il suo valore era di 18,3 milioni, ha ricordato l’Inter), che secondo il club potrebbe continuare a diminuire.

Impossibile giocare in Italia

L’altra opzione è che l’Inter si apra a un potenziale affare per vendere Eriksen verso un campionato dove la sua salute gli permetterà di tornare a giocare a calcio. Danza, che è crollato sull’erba Fase di parcheggio a partire dal Danimarca Il primo giorno di Eurocope Hai un defibrillatore cardioverter impiantabileIl che gli impedisce di giocare in Italia per via dei regolamenti statali.