Serie A: Vlahovic è vicino alla Juventus e apre le porte a Morata

un A pochi giorni dalla chiusura del mercato, stanno per arrivare le ultime mosse e gli sforzi finali di alcuni club stanno per dare i loro frutti. È il caso della Juventus, che è a un passo dalla chiusura dell’ingaggio dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Questa mossa può causare un effetto domino con Alvaro Morata e Barcellona.

La produzione del primo di questi due movimenti si avvicinò. Con i progressi della “Gazzeta dello Sport”, la Juventus è pronta a sborsare i soldi vicini 60 milioni di euro dall’attaccante serbo. Questa intenzione è motivata dalle dichiarazioni di lunedì del direttore sportivo della Fiorentina, Orgoglio, che ha capito che il Viola Club era disposto ad ascoltare le offerte. “La Fiorentina è pronta a vendere Vlahovic già a gennaio. Le porte sono aperte a tutte le squadre partecipanti“.

problema della fattura salariale

Questo acquisto faciliterebbe la partenza di Alvaro Morata dal Torino, nonostante Allegri abbia recentemente chiarito che la sua intenzione non era quella di separarsi dall’attaccante spagnolo. Il rappresentante dell’attaccante, Juanma Lopez, si è già presentato per sigillare quell’uscita verso il Barcellona, ​​​​mentre l’FC Barcelona attende Morata a braccia aperte.

Il club catalano avrà un accordo chiuso con il calciatore e l’unica cosa che resta da fare è risolvere la questione del salario. Ma questo sarà davvero l’ultimo, e non meno importante, ostacolo fino a quando Morata non finirà per indossare la maglia del Barcellona in questa stagione.