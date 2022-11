Serie di documentari di Jose Andres e Britney Spears

HBO Max Dicembre si apre con un’importante lista di anteprime. Sarà uno dei momenti salienti “José Andrés & famiglia in Spagna”, la nuova serie di documentari con protagonista lo chef asturiano, che arriverà in catalogo martedì prossimo, 27 dicembre.

Questo nuovo titolo segue il famoso chef solidale José Andres in un’avventura gastronomica attraverso la sua terra natale con le sue tre figlie cresciute negli Stati Uniti, Carlotta, Ines e Lucia Andres. Il loro viaggio è una celebrazione del cibo e della cultura spagnola, guidato dalla passione di Jose per il cibo e dalla sua storia personale in Spagna. Nella vibrante città di Barcellona, ​​​​vicino a dove ha iniziato la sua carriera nel famoso ristorante El Bulli, José Andrés mostra alle sue figlie una delle cucine più creative del mondo.

A Madrid, si gustano classici salati come l’agnello a cottura lenta, i churros e i dolci originariamente preparati per la monarchia. Mentre viaggiano attraverso l’Andalusia, banchettano con l’ambito tonno rosso appena pescato e, a Valencia, si tuffano nei segreti della preparazione della paella perfetta. Oltre al cibo delizioso, ci sono avventure, dal parapendio attraverso il paesaggio vulcanico di Lanzarote nelle Isole Canarie alla mungitura delle capre per imparare a fare un formaggio delle Asturie molto speciale. Ad ogni tappa del percorso incontrano esperti locali, chef famosi e vecchi amici, che svelano segreti e tradizioni e cucinano piatti squisiti.

“Britney vs. Jimmy” – Premiere – 17 dicembre

Un’altra straordinaria premiere di HBO Max questo dicembre è “Britney vs Jamie”, che uscirà il 17 dicembre. Questa nuova serie di documentari indagherà sulla verità dietro i titoli, le accuse e la generale faida familiare tra la pop star internazionale Britney Spears e suo padre, Jamie Spears. Alla fine del 2021, Britney Spears ha annunciato di essere stata controversamente rilasciata dalla custodia dopo 13 anni dalla nomina di suo padre come suo tutore. Da allora ha indicato che potrebbe sporgere denuncia contro suo padre per corruzione finanziaria e abuso di un tutore.

“Gossip Girl” – Stagione 2 – 1 dicembre

Notizie correlate

È il secondo semestre del loro ultimo anno e Gossip Girl non ha lasciato nulla di intentato nei suoi sforzi per frenare gli scandali e travisare le bugie dell’élite di Manhattan. Ha imparato una cosa o due dalla sua prima incursione: qualunque cosa voglia il tuo pubblico, otterrà. È tempo di alzare il fuoco su ciò che è stato bollente (Julien, conosci Monet?) così come apprezzare la tua influenza e come puoi renderlo ancora più catastrofico di prima. Anche se significa mentire. Vecchi nemici, nuovi alleati e sabbie mobili costanti: questo semestre può esserci solo una regina, ed entro la fine dell’anno scolastico tutti sapranno dove sono stati sepolti i corpi e chi ha tenuto la pala.

“Dark Matter” – Stagione 3 – 6 dicembre

Basato su “Il cannocchiale laccato”, il romanzo finale della premiata trilogia di Philip Pullman, questo è il capitolo finale di questa epica serie fantasy, che vede come protagonisti Lyra (Daphne Keene), Chosen Girl e Will (Prince Wilson) di Stiletto, che deve recarsi in un luogo oscuro da cui nessuno è tornato. Con l’avvicinarsi della grande guerra del padre contro l’Autorità, impareranno che salvare il mondo ha un prezzo terribile.

altre versioni