Sesto round della Liga Nexo, in diretta

Nexo League, in diretta

Benvenuti in una nuova storia della Liga Nexo. Che giornata ci aspetta oggi, con Praticamente tutte le partite sono partite dirette E con i due capi della tavola, ECORP e Oxygen Valiants, che giocano al numero uno.

Apriremo il pomeriggio con kiwi e scorza È in lotta per il terzo posto e anche con la possibilità di chiudere il gap con le due squadre più illustri della classifica. Kaii e Slenex sono stati entrambi campioni da Kawaii Kiwis la scorsa settimanaAllo stesso tempo ZEST ha spazzato 18-1 sul tabellone uccidere Davanti al ripetitore ci saranno i prossimi Phlox e TDC, In un gioco importante anche per entrambe le organizzazioni. Pochissime vittorie, entrambe derivano da una sconfitta… Hanno bisogno di vincere come mangiare.

Continueremo con Bis e Stormbringersin un altro duello diretto tra due squadre che devono vincere sì o sì. Tutti si aspettavano qualcosa di più dagli Stormbringers in questa divisionecon un menu in primo piano, ma non premono il tasto. Il grande gioco della giornata sarà Oxigen Valiants – ECORP, Entrambe le squadre sono detentrici del campionato e hanno dimostrato, per il momento, di essere un passo avanti rispetto alle altre. Un duello molto emozionante nella giungla, con a Owlonsky vs. Nauu che è venuto dalla passeggiata con Viego la scorsa settimana. La giornata di oggi sarà chiusa da QLASH e Cordoba, nella scherma, a priori, il più preferito della giornata. I draghi hanno buone possibilità di stabilirsi al vertice e retrocedere tra quelli in cima, mentre gli andalusi cercano la loro prima vittoria nello split.