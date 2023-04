Sette alternative per mettere da parte ChatGPT

ChatGPT ha rivoluzionato la società in cui viviamo negli ultimi mesi. Se guardiamo quanto tempo ci è voluto per app e altri strumenti che hanno anche cambiato il modo in cui vediamo il mondo, capiamo l’importanza di questa IA: Netflix ha impiegato 3,5 anni per raggiungere il suo primo milione di utenti; Spotify, 5 mesi… e ChatGPT, 5 giorni.

Sebbene la maggior parte dei comandi lanciati in ChatGPT al momento siano di tipo “Scrivimi una storia divertente” Anche “Descrivimi per creare il mio curriculum in un profilo di social networkLa verità è che lo strumento ha un grande potenziale che può essere sviluppato in modo intelligente nei prossimi mesi per trasformare completamente il mondo in cui viviamo.

Ma c’è vita al di fuori di ChatGPT, anche se sembra che là fuori ci sia solo uno strumento di generazione di intelligenza artificiale. Infatti, trattandosi dello strumento più diffuso, tutti gli occhi sono puntati sui suoi risultati, sia dal punto di vista legale (in Italia il suo utilizzo è vietato per violazione del Codice Privacy e Minori), sia dal punto di vista cybercriminali: secondo i dati NordVPN, è aumentato il numero di nuovi messaggi sui forum Dark Web su ChatGPT è aumentato del 625% tra gennaio e febbraio di quest’anno e con gli argomenti che stanno cercando”Come controllare un chatbot e usarlo per creare scompiglio“.

Per questo la società spagnola di consulenza per lo sviluppo digitale Syntonize ha messo insieme alcune alternative che offrono servizi simili, e in alcuni casi anche superiori.

Lui scrive: posizionato come uno dei concorrenti più efficienti grazie alla sua capacità di generare script SEO ottimizzati.

diaspro: Uno dei suoi maggiori problemi è stata la qualità dei contenuti che ha creato, qualcosa su cui si è impegnato molto e, per questo motivo, i miglioramenti sono evidenti.

confusione: È molto simile a ChatGPT ma il suo maggior punto di forza è la capacità di citare le fonti, quindi la credibilità dei testi è molto più alta per i ricercatori che vogliono approfondire specifici argomenti di interesse.

VoiLa grande differenza con questa IA è che è in grado di creare conversazioni per migliorare il contenuto creato.

Prende: Il fascino di questa IA è incentrato sulla sua capacità di creare una narrazione completa per presentazioni aziendali o conversazioni avanzate.

ReitherCerca di evitare il plagio nei suoi contenuti e ha un prezzo molto competitivo.

Freddo: è uno dei più famosi, visto che è stato Google a lanciarlo, ma questo non è sinonimo di successo. La sua unicità si basa sull’uso di LaMDA, che è un modello linguistico proprietario dell’azienda.

“Tuttavia, l’intelligenza artificiale è ancora nelle sue prime fasi di sviluppo e i suoi risultati ci sorprendono ogni giorno.ammette Juan Quintanilla, CEO di Syntonize.Allo stesso modo in cui i telefoni cellulari hanno rivoluzionato il modo in cui comunichiamo e all’inizio nessuno ne vedeva la necessità, l’intelligenza artificiale alla fine finirà per creare un ulteriore livello che cambierà il nostro rapporto con la tecnologia per rendere il nostro ambiente un posto migliore.“.