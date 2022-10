Sette cose da sapere per proteggersi quando si accede alle reti Wi-Fi pubbliche – Centro notizie latinoamericane

Con bar, hotel, centri commerciali, aeroporti e molti altri luoghi che offrono ai propri clienti l’accesso Wi-Fi pubblico gratuito, è un modo conveniente per controllare la posta elettronica, seguire i social media o navigare sul Web in movimento. fuori dalla casa.

Tuttavia, i criminali informatici spesso spiano le reti Wi-Fi pubbliche e intercettano i dati trasmessi attraverso il collegamento. In questo modo, il criminale può accedere alle credenziali bancarie degli utenti, alle password degli account e ad altre informazioni preziose.

Utilizzando il Wi-Fi pubblico, esponi la tua attività online e i tuoi dati personali (tramite il tuo laptop o telefono cellulare) a una varietà di minacce tra cui spyware, distribuzione di malware e mining di bitcoin.

Ottobre è il mese della sensibilizzazione alla sicurezza informatica e noi di Microsoft ci impegniamo a costruire insieme un mondo più sicuro. Vogliamo sottolineare l’importanza dell’educazione alla sicurezza informatica per aiutarti a proteggere le tue informazioni e i tuoi dispositivi. Considera i seguenti passaggi per proteggere te stesso (e le tue informazioni) sul Wi-Fi pubblico:

Controlla la tua connessione. Se intendi accedere a una rete Wi-Fi presso un bar, un hotel, un aeroporto o una biblioteca, verifica il nome esatto della rete con un membro del personale. Presta attenzione ai dettagli! Connettiti a una rete crittografata. Sì, ci vuole più lavoro per connettersi perché di solito dovrai trovare e inserire la password, ma è importante avere questo livello di sicurezza, soprattutto in un luogo pubblico. Lo shopping può aspettare. Sia per gli adulti che per i bambini, è facile distrarsi e farsi assorbire dai nostri schermi. Non è raro essere distratti da qualcos’altro online o anche dalla tentazione di acquistare qualcosa, senza rendersi conto che le tue informazioni personali (o le tue informazioni!) potrebbero essere a rischio. Disattiva la connessione Wi-Fi automatica. Se il tuo telefono si collega automaticamente alle reti circostanti, puoi disabilitare questa funzione nelle tue impostazioni. Evita di connetterti a reti sconosciute o sconosciute. Spegni il Wi-Fi quando hai finito. Il tuo computer o telefono può continuare a trasferire dati anche quando non lo stai utilizzando. Assicurati di disabilitare il Wi-Fi quando hai finito di usarlo. Evita le transazioni finanziarie. Se devi utilizzare una rete Wi-Fi pubblica, non eseguire transazioni riservate come operazioni bancarie, acquisti o qualsiasi tipo di attività che richieda l’uso di password, carta di credito o numeri di previdenza sociale. Attendi fino a quando non raggiungi una rete sicura per condurre i tuoi affari personali. Cerca HTTPS. I siti Web falsi o non sicuri non avranno HTTPS nel loro indirizzo. Cerca anche la piccola icona del lucchetto nella barra degli indirizzi per confermare una connessione sicura.

Anche le persone che prendono ogni possibile precauzione di sicurezza Wi-Fi pubblica incontreranno problemi di volta in volta. È solo un dato di fatto in questa epoca interconnessa. Ecco perché è essenziale mantenere una solida soluzione di sicurezza Internet installata e funzionante sul tuo computer. Queste soluzioni possono eseguire una scansione continua del malware sui tuoi file e verificheranno sempre la presenza di nuovi file mentre li scarichi. Comprendere i pericoli delle reti Wi-Fi pubbliche assicurerà che i tuoi importanti dati aziendali e personali non diventino una statistica per l’hacking.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di sicurezza Microsoft, visitare il nostro sito Web sito web. Aggiungi ai preferiti Blog sulla sicurezza Per rimanere aggiornato con la nostra copertura esperta dei problemi di sicurezza. Inoltre, seguici Incorpora il tweet Per le ultime notizie e aggiornamenti sulla sicurezza informatica.

tag: sicurezza informaticaE il completareE il MalwareE il la sicurezza dei datiE il WIFI