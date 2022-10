Sette soluzioni di illuminazione per armadi efficienti e facili da installare in vendita su IKEA | Mostrare

Descriviamo una serie di soluzioni per illuminare in modo efficiente armadi e cassetti della casa.

prendine uno Buona illuminazione per armadi e cassetti di casa Non è sempre facile, soprattutto se non troviamo gli accessori giusti per questo. Per questo motivo, da fiera di paese Abbiamo iniziato a lavorare per risolvere questo inconveniente e ottenere un’illuminazione efficiente in questi luoghi attraverso una rapida installazione. La piattaforma scelta è stata il sito web di . IKEA E abbiamo trovato una serie di sensori Strisce LED di diverse dimensioni S lampade specifiche.

Questi prodotti sono molto leggeri, occupano poco spazio e forniscono una luce molto morbida e piacevole, che è ciò di cui abbiamo bisogno per illuminare armadi e cassetti in casa. Inoltre, alcuni di questi prodotti contengono un file Sistema di accensione e spegnimento automatico Il che lo rende più pratico. Nessuno di loro supera i 30 euro Tutti loro ci aiuteranno a risparmiare sulla bolletta della luce.

⋅ Sensori compatti e strisce LED

Un set di due luci a LED con sensore integrato

Questi due elementi di illuminazione sono ideali per illuminare armadi grandi e scuri che necessitano di un tocco di luce. Il sensore contiene un rilevatore termoelettrico a infrarossi con il quale può essere attivato o disattivato dopo l’apertura o la chiusura delle porte. Richiede tre batterie AAA per funzionare e include nastro adesivo su entrambi i lati che si adatta meglio alle superfici. Vendo in bianco.

Striscia LED con emissione di luce soffusa

È il prodotto più venduto della sua categoria e ha una lunghezza totale di 92 cm. Inoltre, le luci a LED consumano fino all’85% di energia in meno e sono molto durevoli. La striscia si accende e si spegne automaticamente all’apertura o alla chiusura della porta, senza indugio, fornendo un colore bianco caldo. La compilazione è abbastanza autoesplicativa, anche se avrai bisogno di due plug-in aggiuntivi descritti di seguito per farlo funzionare.

Driver di controllo senza fili Ne avrai bisogno per attaccare le strisce luminose a LED nei tuoi armadietti per accendere, spegnere o regolare l’intensità della luce come desideri.

corda di alimentazione Con una campata di 3,5 m, questo cavo di rete ha un’estremità che si collega al controller e l’altra alla rete che fornirà l’energia necessaria per la nostra striscia di illuminazione.

Striscia LED per cassetti

Questo accessorio emette una luce molto morbida e confortevole. È ideale da posizionare nei cassetti del comò o in altri tipi di cassettiere di grandi dimensioni. Il flusso luminoso è fino a 90 lumen e la lunghezza del prodotto è di 78,5 cm. Si compone di tre pezzi da 25 cm ciascuno, potendo collegarli tutti e tre contemporaneamente o utilizzarne uno o due in modo intercambiabile. La confezione include viti di montaggio e nastro biadesivo.

Striscia LED multicolore

Se vogliamo, è possibile commutare automaticamente tre opzioni di illuminazione e una varietà di colori, ed è ciò che offre un accessorio come quello nella foto. Inoltre, ha una memoria quando viene riattivato. Il prodotto viene fornito in tre pezzi che devono essere installati in linea retta grazie all’adattatore in dotazione. Questa barra luminosa offre una durata di circa 25.000 ore.

Striscia LED alimentata a batteria

Un’altra alternativa è illuminare in modo più efficiente alcune aree del bagno, come all’interno di un mobile ad angolo o sotto uno specchio. Questa striscia luminosa è lunga solo 32 cm, include un flusso luminoso di 50 lumen e un indice di resa cromatica superiore a 80. Per rendere tutto più semplice, il prodotto non necessita di corrente elettrica per funzionare; Utilizzare solo due batterie AA che daranno più di 40 giorni di prestazioni.

Carica batteria incluso Non fa mai male avere un caricabatterie collegato in modo da poter ricaricare le nostre batterie ricaricabili quando si esauriscono. Può ricaricare quattro batterie contemporaneamente e dispone di una funzione di spegnimento automatico. Lotto viene fornito con quattro batterie da 2450 mAh.

⋅ Lampade e lampade a LED

Lampada a LED con regolazione dell’intensità luminosa

Una soluzione molto comoda se si sfruttano al meglio alcuni ripostigli della casa e si riesce ad entrare senza dover dare la luce principale all’ambiente in cui ci troviamo. La sua installazione è semplice in quanto è posizionato sopra il mobile. Viene venduto in due colori e ha un flusso luminoso massimo di 120 lumen. Per completare il suo utilizzo, avrai bisogno anche del driver LED e del cavo di alimentazione (venduto separatamente).

Lampadina LED con fascio luminoso dimmerabile

Questa lampadina dal design alternativo è ideale per le plafoniere in cui si desidera evidenziare il fascio di luce giallo caldo, che può essere regolato e attenuato secondo necessità. Questo angolo di apertura fornirà un’illuminazione generale per l’armadio in questione o può illuminare in particolare una piccola area.

* Tutti i prezzi di acquisto indicati in questo articolo sono validi a partire dal 26 ottobre 2022.

Puoi seguire la mostra EL PAÍS sul sito web Facebook E il InstagramOppure iscriviti qui sul nostro sito le notizie.