Settima conferenza internazionale Pionieri dell’architettura spagnola moderna: lo spazio tra dentro e fuori

È già disponibile in Nostra posizione Programma della 7a edizione della Conferenza Internazionale Pionieri dell’Architettura Moderna Spagnola, dedicata allo spazio tra interno ed esterno.

Venerdì 27 maggio alle 9:30 inizierà la cerimonia di apertura al Círculo de Bellas Artes di Madrid, con la partecipazione dei membri del Círculo de Bellas Artes, della Direzione Generale dell’Agenda Urbana e dell’Architettura e Alejandro de Jacques. Subito dopo, potremo goderci le presentazioni fatte dai loro autori ad un livello molto alto nelle opere presentate.

L’anno scorso, con l’idea di portare al pubblico le presentazioni e le discussioni di chi ha partecipato al convegno, abbiamo deciso di trasmettere l’evento in diretta. L’accoglienza è stata grandiosa: molti di voi l’hanno seguita dalla nostra piattaforma online.

Ecco perché abbiamo deciso di continuare questa nuova tradizione, mettendo il Congresso sulla bocca di tutti. In questo modo potrai goderti a lungo le presentazioni preparate dai relatori e prendere parte alla discussione che verrà creata, nello spazio ad essa dedicato, all’interno del nostro canale YouTube. La tua opinione è importante per dare una visione dell’intero progetto, preparato con cura in modo da raggiungere tutti coloro che sono interessati a scoprire qualcosa di nuovo sui pionieri dell’architettura moderna spagnola.

Potete seguire l’evento attraverso i seguenti link:

Scarica le informazioni su questo evento qui.