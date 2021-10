Seven Knights 2, l’atteso sequel di Seven Knights, apre le pre-registrazioni

La buona notizia per tutti i fan di Seven Knights è che recentemente Netmarble, il principale sviluppatore ed editore di video gioco Per i telefoni cellulari di alta qualità, è ora disponibile la preregistrazione mondiale di Seven Knights 2, il sequel dell’originale e onnipresente gioco di ruolo per cellulare Seven Knights.

La cosa che ci sembra intrigante è che, per celebrare la precedente registrazione, Netmarble ha fornito un emozionante video di presentazione che dettaglia molti aspetti del lancio di Seven Knights 2 previsto per novembre 2021. I giocatori possono ora guardare il video sul canale YouTube ufficiale di Seven Cavalieri 2.

Seven Knights 2 è un gioco di ruolo animato con scene video in cui i giocatori possono scegliere e sviluppare eroi carismatici di tutte le forme e dimensioni mentre si immergono in una storia avvincente grazie a controlli e scelte in tempo reale con combinazioni di statistiche eroiche, mazzi e animali domestici.

Seven Knights 2, con una vasta gamma di personaggi resi con una grafica straordinaria di alta qualità grazie all’Unreal Engine 4, aprirà le porte ai giocatori per un vero sequel traboccante di un gameplay divertente e innovativo, noto ai giocatori di Seven Knights nell’intero universo.

Coloro che si preiscriveranno a Seven Knights 2 sul sito ufficiale riceveranno, tra le altre cose, una mascotte “Poori” in edizione limitata. Con il lancio, i giocatori potranno godere di altre funzionalità come:

Eroi carismatici da collezione: ci sono un totale di 46 personaggi disponibili al momento del lancio, inclusi alcuni personaggi già noti del titolo originale di Seven Knights, oltre a nuovi personaggi di Seven Knights 2.

Boss di combattimento:

I giocatori devono elaborare strategie con diverse formazioni e utilizzare combinazioni di statistiche eroiche, formazioni e animali domestici Inoltre, i giocatori potranno combattere in battaglie di squadra in tempo reale e usare abilità incredibili mentre controllano 4 eroi contemporaneamente (fino a 8 giocatori)

Storia accattivante con scene video: Seven Knights 2 presenta una storia accattivante e sorprendente con 2 ore di scene video di alta qualità per deliziare i fan.

Finora Seven Knights ha più di 60 milioni di download in tutto il mondo. Seven Knights 2 è stato anche un successo in Corea ed è stato classificato al primo posto nelle vendite su App Store e al secondo posto su Google Play dal suo lancio nel novembre 2020 in quel paese. Dal suo lancio globale, Seven Knights 2 sarà disponibile in dodici lingue (inglese, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, tailandese, portoghese, spagnolo, tedesco, italiano, francese, russo e indonesiano).