Severo avvertimento di un esperto di Wall Street sul futuro del dollaro in Argentina: “La svalutazione è inevitabile e inevitabile”

Robin Brooks, capo economista presso l’Institute of International Finance (IIF) Immagine: Bloomberg

Capo economista presso Istituto Internazionale di Finanza (IIF)È l’entità che riunisce le principali entità finanziarie globali, Robin BrooksÈ previsto questo lunedì peso L’argentino soffrirà “La svalutazione della valuta è inevitabile e inevitabile”. Per via del processo di stima nei primi mesi di governo Javier Miley. Questo avvertimento è in linea con le domande sul programma formale sollevate da alcuni economisti critici nei confronti del modello formale.

Lo sostiene, al contrario, il governo dollaro Continuerà la sua tendenza al ribasso e la valuta locale diventerà sempre più forte. I tassi di cambio paralleli rimangono ai livelli più bassi degli ultimi cinque mesi.

“In termini reali, il peso argentino è la valuta più forte del mondo dai tempi della pandemia, mentre il real brasiliano, proprio lì accanto, è una delle più deboli. Questa differenza non è sostenibile “È chiaro che la questione deve concludersi con un’altra importante svalutazione del peso argentino”.

Brooks ha osservato che il peso argentino è la valuta più forte al mondo dopo la pandemia

L’ex capo della strategia di Goldman Sachs ha affermato che “i guadagni di competitività ottenuti con la svalutazione di dicembre sono stati completamente erosi dall’aumento dell’inflazione e dalla decisione di riportare immediatamente il peso al dollaro. L’unico modo per risolverlo è svalutare la moneta È inevitabile e inevitabile”.

Sono molti gli economisti locali che mettono in guardia dal ritardo del tasso di cambio in Argentina, in un contesto di a Banca Centrale Che mantiene le sue riserve in territorio negativo. È il caso del responsabile Eco Go, Marina dal PogettoHa sottolineato che al governo mancano 20.000 milioni di dollari per mantenere l’attuale sistema di cambio senza aggiustamenti.

In linea con la proposta di Brooks, l’agenzia ha preparato un indice del valore valutario principale Bloomberg Situato in Argentina Al primo posto nella classifica competitiva globale tra 148 valuteRegistrando un incremento reale del 25% rispetto al dollaro. Al secondo posto la lira turca (+7,75%) e il peso messicano (+3,1%). I più deprezzati sono stati lo yen giapponese (-9,22%), il franco svizzero (-7,57%) e il baht thailandese (-6,87%).

I vari prezzi del dollaro parallelo hanno accentuato la sua tendenza al ribasso questa settimana (Reuters)

Tuttavia, l’ultima indagine di Bloomberg È emerso che le banche internazionali si aspettano un aumento del 60% del prezzo ufficiale del dollaro tra ottobre e giugno del prossimo anno, contrariamente alle aspettative ufficiali. Secondo queste previsioni, il tasso di cambio medio sarà di 1.040 dollari entro la fine dell’anno (+7% rispetto al tasso attuale di 972 dollari) e di 1.304,15 dollari nel secondo trimestre del 2025 (+34,17%).

Varie citazioni da Dollaro parallelo Questa settimana hanno approfondito il loro trend ribassista, con gap rispetto al livello ufficiale sui livelli minimi degli ultimi cinque mesi. prezzo Dollaro libero Oggi è sceso di 10 dollari per sfondare i 1.200 dollari, una barriera psicologica che non superava dalla fine dello scorso maggio, sulla stessa scia di quanto accaduto con il cosiddetto MEP, o mercato azionario.

Gli analisti ritengono che la direzione dei vari prezzi sia legata all’aggiustamento dell’equilibrio finanziario, alle entrate in dollari derivanti dal riciclaggio di denaro e alla carenza di peso nel mezzo del periodo in cui iniziano a essere pagate le tasse.

“Gli otto mesi di surplus fiscale, la capitalizzazione della BCRA, il miglioramento della riscossione delle tasse e il riciclaggio di denaro rimangono i punti salienti che fanno scendere il dollaro e continueranno a scendere. A questo bisogna aggiungere la possibilità di finanziamento tramite operazioni di pronti contro termine Tutto questo potrebbe lasciarci con riserve e depositi in dollari di circa 35.000 milioni di dollari in un breve periodo di tempo e il consulente economico e commerciale Salvador Di Stefano ha confermato a Infobae che il minimo del dollaro raggiungerà la regione di 1.050/1.100 dollari.