Seychelles e Club Med, in un’operazione sedativa in Italia

L’Ufficio del Turismo delle Seychelles in Italia ha stretto una partnership con Club Med, un esperto di viaggi all-inclusive attraverso il suo ufficio di rappresentanza con sede a Milano.

In questo modo si svolgono in tutta Italia eventi di networking dedicati al settore turistico.

Gli eventi, sponsorizzati da Qatar Airways Italy, si sono svolti a Roma, Napoli e Milano, e si sono concentrati solo sulle Seychelles come destinazione perfetta per le prossime vacanze.

Il Seychelles Touring Group fornisce informazioni e mira ad aumentare l’interesse per la destinazione tra le parti interessate. Gruppo di Club Med Si è concentrato sulle proprie risorse alle Seychelles, proponendo varie promozioni e iniziative per l’azienda.

Rappresentativo di Turismo alle Seychelles In Italia, Daniel de Gianvito ha dichiarato: ‘Questo evento è un’opportunità di successo per generare più interesse per l’obiettivo. La mossa è stata un successo significativo per le Seychelles, non solo aumentando la visione delle informazioni fornite dal team, ma generando anche più interesse per l’obiettivo. Siamo lieti che il “sostegno di Club Med a nuove collaborazioni per migliorare la destinazione tra gli agenti di viaggio in tutto il paese e abbia rafforzato la fiducia dei nostri partner commerciali nella “presenza” di Qatar Airways.

Dalle Seychelles si prevede un aumento significativo del numero di visitatori, mentre l’unità di ricovero prevede anche un buon aumento delle prenotazioni dopo l’epidemia durante l’epidemia.

A fine febbraio 2022 le Seychelles avevano registrato 1.259 visitatori italiani.

