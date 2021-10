Sfida totale per la Spagna in Italia

Spagna e Italia Si ripetono stasera la semifinale dell’ultimo Europeo in una partita caduta ai rigori di La Roja. Ora, il podio è la sfida per la Lega delle Nazioni e la Spagna per battere l’Italia campione d’Europa in carica, che ha anche un record mondiale di 27 partite non vinte.

La Spagna raggiunge le prime quattro finali della Lega delle Nazioni, condizionata da sconfitte importanti, ma senza temere nulla, soprattutto la qualificazione ai Mondiali ha voluto migliorare l’immagine data lo scorso settembre. Piano per il Qatar 2022. Louis Enrique Si tratta di una ripetizione della strategia dell’ultima battaglia contro l’Italia. A Londra, la Spagna ha pressato il suo rivale ed è svanita stasera mentre Luis Enrique vuole rubare la palla all’Italia per migliorare la finale. Lo farà senza un puro 9 su chiamata Ferran Torres Con una nota di attacco e punteggio Michael Oyersball, E opzione Paolo Sarabia.

Possibile undici

Gateway di Sergio Regolan Traccia sinistra e Michele Merino Al centro del campo sembra logico, ma senza dimenticare la possibilità Poeta. Azul Kirana può fare la storia in rosso perché se giocherà diventerà il più giovane esordiente nella storia delle selezioni in 17 anni e 60 giorni.

L’Italia, dal canto suo, è impegnata per venire al raduno di San Siro e riscoprire il primato di fronte alle vittime. Zero Immobile e Andrea Pelotti, Si unisce agli altri tre campioni d’Europa, Leonardo Spinasola, Matteo Pesina e Catano Castroville. Come la Spagna, non è un puro “nove”, lo sarà Federico Formaggio Il leader di un tridente di attacco fisso, senza posizioni fisse, deve essere completato Lorenzo Insine E tra Lorenzo Bellegrini, Dominico Ferrardi e Federico Bernardecci. Le sofferenze patite contro la Spagna a Wembley avrebbero potuto indurre Roberto Mancini a scommettere su Pellegrini, che sta vivendo un grande momento a Roma e ha la certezza di tenere alto il pallone a centrocampo.

Italia, Superando il record spagnolo (35) di partite imbattute a settembre, raggiungendo quota 37, passerà al Castello di San Siro, dove non perde da 93 anni e 28 partite

Dati Italia vs Spagna Punteggio del divano / proprio

Grafica: Sofascore

Per saperne di più