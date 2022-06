“Sforzo, superamento e ambizione sono i tre pilastri che hanno segnato il Tatay Path”

Qual è la posizione attuale di TATAY e dove si sta dirigendo l’azienda?

Durante i 60 anni di vita che TATAY ha vissuto, lo spirito familiare dell’azienda è stato preservato, raggiungendo una forza lavoro di oltre 200 dipendenti in Spagna. Così, oggi abbiamo potuto essere pionieri nel nostro settore nella distribuzione nazionale, oltre che una significativa presenza internazionale. TATAY opera in 65 paesi nel mondo, con filiali in Spagna, Portogallo, Francia, Italia e Romania.

I nostri prossimi passi sono specificamente orientati verso questa internazionalizzazione, pur continuando a conquistare quote di mercato nel nostro Paese, scommettendo sui valori che ci accompagnano da sempre: qualità, design e adattamento alle tendenze dei consumatori.

Qual è la strategia per raggiungere questo obiettivo?

Abbiamo profondamente radicato la nostra filosofia e i nostri valori e scommettiamo sulla qualità e sulla durata dei prodotti. Vogliamo che il consumatore ci scelga per un prodotto ben fatto, stabilisca un rapporto con lui e riponga in noi la sua fiducia. In Spagna siamo leader nel settore in diverse gamme di prodotti a marchio del distributore (casa, bagno, giardino) e continueremo ad aumentare questa quota di mercato man mano che le frontiere si espandono.

Quanto pesa una tata in Catalogna?

L’azienda è nata e consolidata a Barcellona, ​​quindi l’influenza in questo campo è maggiore, tuttavia abbiamo un team e sviluppo del business a livello nazionale. In questo senso, il 66% della nostra forza lavoro globale è in Spagna.

Crediamo nel nostro talento umano e nella nostra leadership in tutti i mercati. Questo fatto serve come punto di partenza per il team in cui possono contribuire con le proprie conoscenze con una visione globale al resto dei paesi in cui operiamo in aree molto ampie come sostenibilità, design e R+S+i.

Quali valori condivide il team TATAY?

I nostri beni e valori esistono giorno per giorno. Quando guardo il team, vedo professionisti di qualità e individualmente eccezionali che costituiscono un pool di grandi e preziosi talenti.

Il lavoro di squadra è fondamentale per focalizzare i nostri obiettivi e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Siamo orgogliosi di appartenere a Tatay e ciò si ottiene valorizzando il lavoro del team e incoraggiando l’ascolto attivo.

Se dovessi riassumere le chiavi del successo di un’azienda, quali sarebbero?

Sforzo, lotta e ambizione. Sono questi i tre pilastri che hanno segnato il percorso della nostra azienda. Ripartire da zero, superando gli ostacoli che il tempo pone al raggiungimento degli obiettivi proposti, e creando occasioni di crescita e miglioramento.

La sostenibilità è diventata un fattore importante nella società. Come è riuscita a rispondere TATAY?

Siamo ben consapevoli della preoccupazione per l’impatto delle nostre azioni e questo è un punto in comune con molti dei nostri clienti. Per noi era importante avere il controllo assoluto di tutte le fasi della produzione, in modo da avere una perfetta tracciabilità e la capacità di applicare la nostra esperienza e conoscenza.

Grazie a ciò, i nostri prodotti sono realizzati con materiali sostenibili e secondo i più elevati standard internazionali, oltre a una gamma specifica Ecohome, realizzata interamente con elementi riciclati al 100%.

E infine, soffermiamoci su altri argomenti di grande interesse per TATAY. Qual è la filosofia di innovazione e design del marchio?

Anticipare le esigenze dei nostri clienti è essenziale per fornire prodotti eccezionali. Per questo investiamo in design e R+S+i per posizionarci come azienda all’avanguardia in questo settore, fornendo soluzioni d’eccellenza.

Oltre a creare nuovi prodotti, abbiamo a cuore i prodotti all’avanguardia e attuali, e i valori di sostenibilità e durata sono sempre la nostra bandiera. Questo investimento va oltre la definizione e la creazione del prodotto.

La sua distribuzione dovrebbe essere impeccabile, sia nei canali offline che online. L’esperienza di acquisto del consumatore è uno degli anelli più importanti nella vendita al dettaglio, quindi la nostra esperienza e conoscenza ci danno una speciale capacità di leadership.

Scopri tutto ciò che TATAY ha da offrire su: https://tatay.com/