Shaggy Ultra Instinct ha un cameo nell’ultimo film di Mortal Kombat

Editoriale: Chi è il / Sito di social network Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Notizia / discordia / Forum

Nel 2017, Dragon Ball Super Introdotto Ultra Istinto, la trasformazione più potente di Goku fino ad oggi. Naturalmente, i netizen hanno fatto quello che sapevano fare e presto sono emerse parodie con personaggi che hanno ottenuto quel potere. Uno dei più notevoli è stato Shaggy Rogers, che è diventato un meme grazie a un potere che poteva rivaleggiare con gli dei stessi. Ora, dopo diversi anni, lo scherzo è ufficialmente tornato.

Quanto sopra è stato possibile grazie a Mortal Kombat Legends: Battaglia dei Regni, l’ultimo film d’animazione della serie è stato recentemente rilasciato in formato casalingo. Quindi l’animazione della Warner Bros. Alla scena iniziale di dare vita al meme Shaggy Ultra Instinct in modo divertente e creativo.

Nel caso te lo fossi perso: sul serio? La Russia vieta il film Mortal Kombat per proteggere i giovani

La clip in questione inizia con Scorpion che appare al di fuori del logo della Warner Bros.. Animazione. Dopo aver eseguito alcune mosse di arti marziali e avvicinandosi allo schermo, è stato rapidamente intercettato da Shaggy Rogers, che ha gli occhi verdi da brividi ed è accompagnato da un’aura dello stesso colore. Naturalmente, quanto sopra è un riferimento diretto al famoso meme.

Shaggy si vendica di Duffy, ma questo significa solo che il prossimo turno di Shaggy è prenderlo… pic.twitter.com/pYaLWNMBJu – Arty il Gotico unBoi (SuperiorArtemis) 31 agosto 2021

Il meme Shaggy è stato riproposto nel 2019 grazie a Mortal Kombat 11

Anche se questa è la prima volta che vediamo Scorpion e Shaggy Rogers condividere ufficialmente lo schermo, la verità è che il personaggio di Scooby Doo È diventato oggetto di dibattito e scherno tra i membri della società combattimento umano Diversi anni fa.

con un annuncio Mortal Kombat 11 Alla fine del 2018, i fan hanno iniziato a ipotizzare quali combattenti potessero apparire nei combattimenti per il titolo. NetherRealm Studios è noto per aver incluso personaggi della Warner Bros. nei loro progetti, quindi non ci volle molto perché i fan si rendessero conto che il franchise Scooby Doo appartiene a quella società.

Così i giocatori hanno organizzato una campagna per gli sviluppatori per includere Shaggy nell’undicesima puntata di combattimento umano. Il meme ha guadagnato così tanta fama che Ed Boone, il coautore del franchise, ha scherzato su di esso. Ovviamente, il personaggio non è arrivato ufficialmente al videogioco di combattimento.

Hack and Slash Differenza Shaggy 🤣pic.twitter.com/TGFhfwAVkX – Ed Boone (@noobde) 1 febbraio 2019

Ma dicci, cosa ne pensi del velo di Shaggy Mortal Kombat Legends: Battaglia dei Regni? Vi leggiamo nei commenti.

Troverai altre notizie relative a combattimento umano se dato clicca qui, Allo stesso tempo questo link Potrai leggere tutta la nostra copertura cinematografica.

Video correlato: Mortal Kombat 11 – Trailer DLC “Skins MK Klassic Movie”

Fonte