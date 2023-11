Shakira accenna a Pique ai Latin Grammy: “Nel passato non c’è niente, solo il futuro è ciò che ricordiamo”.

La Fiera di Siviglia e il Palazzo dei Congressi si preparano ad ospitare un meraviglioso festival musicale. Premi Grammy latini 2023 Hanno riunito un gruppo di artisti nazionali e internazionali che sono stati insigniti di diversi premi grazie alle opere e ai progetti realizzati durante quest’anno, che sta per concludersi. La musica non è stata l’unica protagonista di questa serata speciale. Indizi e dediche a terzi non sono passati inosservati, altrimenti lasciateli raccontare a Shakira.Una delle regine della serata dopo aver vinto tre premi. L’artista di Barranquilla ha ricordato Gerard Pique quando è salita sul palco per ritirare i premi.

Al suo primo intervento colombiano dopo aver ricevuto un premio La migliore canzone pop Per i famosi Sessione 53 con stranoHa ringraziato i tifosi spagnoli e latini per il sostegno ricevuto dopo aver vissuto uno dei momenti più difficili e importanti della sua vita La rottura con l’ex calciatore del Barcellona, ​​i problemi con l’erario e il delicato stato di salute del padreWilliam Mubarak.

“È incredibile. Voglio condividere questo Grammy Award con i miei colleghi, questi grandi talenti. Vorrei condividere questo premio anche con i miei fan latini in Spagna, Colombia, Stati Uniti e America Latina.” Un pubblico che mi ha portato ad altissime vette, in quei posti che sognavo fin da ragazzina. E anche con i miei fan spagnoli, che mi hanno accompagnato nella buona e nella cattiva sorte. Nei momenti difficili e difficili in questa terra che tanto ho amato. Non hanno mai smesso di darmi amore e sostegno per un solo giorno. Spagna, questa è tua”.

La cantante Shakira si esibisce durante i Latin Grammy Awards 2023 Maria Jose Lopez / Europe Press 16/11/2023 Maria Josè Lopez stampa europea

Dopodiché, il grande protagonista della 24esima edizione dei Latin Grammy Awards è tornato sul palco per ricevere un premio La migliore canzone dell’anno Per la sua canzone con Bezrab. Sergio Ramos Gli ha consegnato questo premio. L’artista ha dedicato questo onore ai suoi due figli, ai quali aveva promesso che “sarebbero stati felici”. Perché se lo meritano. “Che felicità! Voglio dedicare questo premio ai miei figli Milan e Sasha, perché ho promesso loro che sarei stato felice. Ha promesso loro che avrebbero avuto una madre che avrebbe regalato loro tutte le sue risate, perché se lo meritano.“.

Infine, Shakira ha sottolineato il consiglio di un’amica che l’ha aiutata a cancellare il suo passato. “Penso alle canzoni che scriverò e al tour che farò. Perché come dice un amico, non c’è niente nel passato, solo il futuro che ricordiamo.“.