Shakira batte i record con la prima di “Monotonia” con Ozuna | Musica

Miglior apparizione di una canzone spagnola su Youtube nel 2022. Questo è il titolo che Monotonía lascia a livello di numeri, cooperazione tra Shakira S ozono. canzone e Un video clip che analizza ogni verso e fotogramma per fotogramma Per vedere i messaggi che fanno riferimento alla tua vita personale. “Posso solo dire, consciamente o inconsciamente, che tutto ciò che sento si riflette nelle parole che scrivo e nei video che realizzo”, ha detto l’artista colombiano.

Ma dopo questa situazione, la canzone sta guadagnando consensi tra il pubblico che l’ha resa uno dei più grandi eroi di questo ultimo trimestre dell’anno. 6 giorni dopo la sua anteprima, continua a essere la tendenza n. 1 sulla principale piattaforma di streaming video.

La clip si sta avvicinando a 60 milioni di visualizzazioni, un terzo delle quali sono state ottenute nelle prime 24 ore dopo la sua anteprima. Alcuni numeri sono molto vicini routine Per i dati ottenuti la nostra finel’ex duo con Rauw Alejandro che era il secondo biglietto da visita Dal suo prossimo album Yet Don’t Wait.

Ma anche, come descritto musica sonora E la stessa Shakira attraverso i suoi social network, la canzone ha ottenuto più di 3 milioni di visualizzazioni su Spotify nelle prime 24 ore, debuttando al numero 12 nel mondo. La stessa situazione si ripete su iTunes poiché la prima di Monotonía è diventata l’ascoltatore più moderno del momento.

Accanto alla sinossi della sua canzone, Shakira ha scritto: “Solo tu, il tuo fascino ha reso questo un grande debutto! 😍😍😍😍😍 #Monotonia”. I dati, i record, che continuano a certificare l’incredibile talento musicale della donna Barranquilla e la sua versatilità quando arriva al successo in diversi generi come la bachata o un tempo con la musica pop, il reggaeton, le poesie…

“Grazie a tutta la mia gente! Ogni volta che ho avuto un buco nel petto, sei stato tu ad aiutarmi con il tuo amore e la tua comprensione a risolverlo. Grazie a Ozu e a tutti voi per il supporto e l’amore che mi avete dato da le riprese dell’uscita di questa canzone!”, ha twittato la solista e i suoi social network.

Con la premiere di Monotonia, ci siamo avvicinati un po’ al nuovo tanto atteso album in studio di Shakira: “Ho un intero album che mi eccita molto. Presto ascolterai alcune canzoni, alcune collaborazioni. Alcune in inglese e altre in inglese in spagnolo, pensavo che l’album fosse finito, ma ogni volta che vado in studio per modificare una traccia o mixare una canzone che è quasi pronta, finisco con nuova musica perché ora sto diventando creativo e mi sento come se fosse un ottimo modo in cui può avere un senso”, ha spiegato la star alla rivista Elle.