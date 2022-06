Shakira condivide il video più tenero della guarigione di suo padre dopo una grave caduta

Shakira Non sta vivendo i suoi momenti migliori, ma ha molte ragioni per sorridere. In mezzo a una tempesta per la sua separazione da Gerard Pique, il padre dei suoi due figli, la cantante è concentrata sul recupero del padre dopo una grave caduta. William Mubarak ha avuto una grave caduta all’età di 28 anni e ha dovuto trascorrere diversi giorni in ospedale. L’artista si sta concentrando sulla sua guarigione e ha condiviso un video dei suoi progressi che ha anche voluto ringraziare per il supporto.

“Con mio padre fuori, già a casa e in salita, aiutalo con la sua stimolazione cognitiva post-traumatica. Grazie a tutti per averci avvolto con il vostro immenso amore”.Shakira ha scritto accanto a questo video mostrando segni con le parole che suo padre doveva leggere. Nel video che hai condiviso da casa tua L’artista sorride e celebra teneramente i progressi del padre nella sua guarigione.

Attraverso questo video, Shakira ha chiarito che ha molto per cui lottare dopo la fine della sua relazione e che la sua famiglia è ora la sua priorità, in particolare suo padre William, che ha bisogno di lei ora più che mai. Oltre ai suoi figli, ovviamente.

Shakira è ricomparso nelle reti con questo momento critico Pochi minuti dopo che Gerard Pique ha visitato la casa coniugalecon il cantante lì, dopo essersi stabilito nel suo appartamento da scapolo nella zona alta di Barcellona e dopo aver pubblicato, mercoledì, le foto del teso incontro dell’ex compagno lo scorso fine settimana.